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Головна Харків Мешканці Харкова сьогодні залишаться без води: адреси

Мешканці Харкова сьогодні залишаться без води: адреси

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 09:36
Мешканці Харкова сьогодні залишаться без води: адреси
Фахівці проводять ремонт. Фото ілюстративне: Харківводоканал

У четвер, 11 червня, частина Індустріального району Харкова тимчасово залишилась без водопостачання. Обмеження триватимуть понад 13 годин — з ранку до пізнього вечора. Причиною стали планові роботи з підготовки водопровідних мереж до осінньо-зимового періоду. Мешканців закликають заздалегідь зробити запас води.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківводоканал.

Коли не буде води

За інформацією "Харківводоканалу", водопостачання буде відсутнє 11 червня з 08:30 до 22:00. У цей час комунальники проводитимуть роботи на мережах у межах підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Які райони потрапили під відключення

Без води тимчасово залишаться жителі: 

  • селища Докучаєва; 
  • селища Докучаєвського;
  • мікрорайону Горизонт-1; 
  • мікрорайону Горизонт-2; 
  • мікрорайону 759; 
  • мікрорайону 759-а; 
  • мікрорайону 761; 
  • Роганського промвузла.

Де буде слабкий напір

У "Харківводоканалі" також повідомили, що жителі мікрорайону Шарикового отримуватимуть воду зі зниженим тиском. Через це можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок.

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Що радять мешканцям

Комунальники просять харків'ян заздалегідь бути готовим до тимчасових незручностей та зробити необхідний запас питної й технічної води. Після завершення робіт подачу води обіцяють відновити у звичайному режимі.

Куди звертатися

У разі виникнення аварійних ситуацій або запитань щодо водопостачання мешканці можуть звертатися до профільних служб "Харківводоканалу". Для цього працюють цілодобові аварійні диспетчерські та інформаційний центр. З питань водопостачання та зовнішніх мереж доступні телефони: 341-41-40 та 712-08-40. Якщо проблема стосується водовідведення або внутрішньобудинкових мереж, можна телефонувати за номерами: 341-41-40, 704-14-46, 704-14-47, 704-14-48, 734-91-53, 739-95-05.

Також споживачі можуть звернутися до інформаційного центру за номером 341-41-40 у робочі дні. Передати показання лічильників води можна цілодобово за телефоном 707-58-51.

Для жителів Індустріального району центр обслуговування абонентів працює на вулиці Архітектора Альошина, 35. Фізичні особи можуть звертатися за номером 703-32-55, а юридичні — за телефоном (050) 100-99-53.

Як повідомляли Новини.LIVE, у частині Індустріального району Харкова 13 червня тимчасово вимкнуть електроенергію. Відключення пов’язані з плановими ремонтними роботами. Світла не буде майже увесь день.

Також Новини.LIVE писали, що попри складну ситуацію в енергосистемі країни, з 1 червня вартість комунальних послуг для жителів Харкова не змінилася. Ціни залишились на рівні травня, а міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

 

Харків вода відключення
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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