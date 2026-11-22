Люди гуляют на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области почти 50 тысяч жителей получили компенсации за жилье, поврежденное россиянами. В рамках программы "єВідновлення" людям выплатили более 5 миллиардов гривен на ремонт. Кроме того, владельцы уничтоженного жилья уже приобрели тысячи квартир и домов по государственным сертификатам. Часть переселенцев выбрала недвижимость за пределами области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

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Компенсации за поврежденное жилье

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, с начала действия программы "єВідновлення" жители области подали более 78 600 заявлений на компенсацию за поврежденные дома и квартиры. Благодаря полученным средствам уже отремонтировали более 10 200 квартир и 8 500 частных домов. Еще 3 084 заявителям одобрили выплаты на общую сумму 245,1 миллиона гривен. Деньги перечислены на выплату. Всего в Государственный реестр внесена информация о 113 460 объектах недвижимости, которые россияне повредили или уничтожили на территории Харьковской области.

Сколько жилья приобрели люди

Отдельное направление программы предусматривает жилищные сертификаты для владельцев полностью уничтоженных домов. В Харьковской области уже оформили около 13 100 таких документов на общую сумму почти 17,6 миллиарда гривен. В 45 громадах области использовали 8 520 сертификатов. С их помощью люди приобрели 6 102 объекта недвижимости, среди которых 5 116 квартир и 986 частных домов. Общая стоимость этого жилья превысила 12 миллиардов гривен. Более 10 миллиардов из этой суммы были оплачены за счет государственных сертификатов.

Чаще всего получатели компенсаций приобретали недвижимость в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской общинах. Остальные выбрали жилье в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.

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Сколько заявок еще рассматривается

Масштабы разрушений остаются значительными. Количество зарегистрированных поврежденных и уничтоженных объектов превышает 113 тысяч, поэтому восстановление жилого фонда требует дальнейшего финансирования. В областной администрации сообщили, что продолжают сотрудничать с правительством, профильными министерствами и общинами для реализации программы "єВідновлення".

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове предложили упростить получение жилищных сертификатов. Мэр Игорь Терехов призвал правительство и Верховную Раду изменить правила для переселенцев, чьи дома остались на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Из-за опасности люди не могут получить акт обследования разрушенного имущества. Мэр предложил выдавать им сертификаты без такого документа.

Ранее Новини.LIVE сообщали о предложении списать долги ОСМД в разрушенных домах Харькова. Игорь Терехов предложил автоматически ликвидировать объединения совладельцев в домах, полностью уничтоженных в результате боевых действий. Речь также идет об урегулировании задолженности перед коммунальными предприятиями и долгов жильцов перед ОСМД.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Купянской общине не осталось ни одного неповрежденного многоэтажного дома. По данным главы Купянской РВА Андрея Канашевича, в общине насчитывается 262 многоквартирных дома. Из них 244 повреждены, а еще 18 признаны разрушенными.