Люди гуляють вулицями Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині майже 50 тисяч жителів отримали компенсації за оселі, пошкоджені росіянами. За програмою "єВідновлення" людям виплатили понад 5 мільярдів гривень на ремонт. Крім того, власники знищеного житла вже придбали тисячі квартир і будинків за державними сертифікатами. Частина переселенців обрала нерухомість за межами області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

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Компенсації за пошкоджене житло

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, від початку дії програми "єВідновлення" мешканці області подали понад 78 600 заяв на компенсацію за пошкоджені будинки та квартири. Завдяки отриманим коштам уже відремонтували понад 10 200 квартир і 8 500 приватних будинків. Ще 3 084 заявникам погодили виплати на загальну суму 245,1 мільйона гривень. Гроші передали на виплату. Загалом до Державного реєстру внесли інформацію про 113 460 об'єктів нерухомості, які росіяни пошкодили або знищили на території Харківської області.

Скільки житла придбали люди

Окремий напрям програми передбачає житлові сертифікати для власників повністю знищених осель. На Харківщині вже сформували близько 13 100 таких документів на загальну суму майже 17,6 мільярда гривень. У 45 громадах області використали 8 520 сертифікатів. За їхньою допомогою люди придбали 6 102 об'єкти нерухомості, серед яких 5 116 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість цього житла перевищила 12 мільярдів гривень. Понад 10 мільярдів із цієї суми оплатили коштом державних сертифікатів.

Найчастіше отримувачі компенсацій купували нерухомість у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Інші обрали житло в Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.

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Скільки заяв ще розглядають

Масштаби руйнувань залишаються значними. Кількість зареєстрованих пошкоджених і знищених об'єктів перевищує 113 тисяч, тому відновлення житлового фонду потребує подальшого фінансування. В обласній адміністрації повідомили, що продовжують співпрацювати з урядом, профільними міністерствами та громадами для реалізації програми "єВідновлення".

Також Новини.LIVE розповідали, що в Харкові запропонували спростити отримання житлових сертифікатів. Міський голова Ігор Терехов закликав уряд і Верховну Раду змінити правила для переселенців, чиї оселі залишилися на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Через небезпеку люди не можуть отримати акт обстеження зруйнованого майна. Мер запропонував видавати їм сертифікати без такого документа.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про пропозицію списувати борги ОСББ у зруйнованих будинках Харкова. Ігор Терехов запропонував автоматично ліквідовувати об'єднання співвласників у будинках, повністю знищених через бойові дії. Йдеться також про врегулювання заборгованості перед комунальними підприємствами та боргів мешканців перед ОСББ.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що в Куп'янській громаді не залишилося жодної неушкодженої багатоповерхівки. За даними начальника Куп'янської РВА Андрія Канашевича, у громаді налічується 262 багатоквартирні будинки. Із них 244 пошкоджені, а ще 18 визнані зруйнованими.