Жителя Купянщины осудили на 3 года за уклонение от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Червонозаводской районный суд Харькова признал виновным 37-летнего жителя Купянщины в умышленном уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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По информации прокуратуры, в августе 2024 года житель поселка Купянск-Узловой успешно прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к прохождению службы. После этого он получил повестку о призыве по мобилизации и был должным образом предупрежден об ответственности за уклонение.

Несмотря на это, не имея оснований для отсрочки, мужчина решил не появляться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Свою вину он признал полностью в ходе судебного разбирательства.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в Ровно суд рассматривал дело в отношении мужчины, которого незаконно мобилизовали несмотря на имеющееся у него бронирование.

Также в Хмельницком на скамье подсудимых оказался мужчина, который не мобилизовался, воспользовавшись ошибкой в повестке.