Мешканця Куп’янщини засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Червонозаводський районний суд Харкова визнав винним 37-річного мешканця Куп’янщини у навмисному ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловіку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Чоловік пройшов ВЛК, але до ТЦК не дійшов

За інформацією прокуратури, у серпні 2024 року мешканець селища Куп’янськ-Вузловий успішно пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до проходження служби. Після цього він отримав повістку про призов під час мобілізації та був належним чином попереджений про відповідальність за ухилення.

Попри це, не маючи підстав для відстрочки, чоловік вирішив не з’являтися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Свою вину він визнав повністю у ході судового розгляду.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що зараз триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у Рівному суд розглядав справу щодо чоловіка, якого незаконно мобілізували попри наявне в нього бронювання.

Також у Хмельницькому на лаві підсудних опинився чоловік, який не мобілізувався, скориставшись помилкою у повістці.