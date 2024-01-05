Погода в Харькове сегодня, 5 января - людей предупредили об опасности

Туман в Харькове. Фото: Суспільне Харків

В Харькове и области ожидается сложная погодная ситуация, сегодня, 5 января. Так в регионе объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает Харьковский центр по гидрометеорологии.

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Сложные погодные условия в Харькове и области 5 января

Согласно прогнозу, ожидаются опасные погодные условия, включая скользкие участки на дорогах, образование гололеда, прилипание мокрого снега и сниженная видимость из-за сильного тумана. Предупреждается об уровне опасности жёлтого цвета.

"В течение суток 5 января по городу и области ожидаются: туман, видимость 200 – 500 м, гололед, мокрый снег. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Погода в Харькове и области на 5 января. Фото: Харьковский центр по гидрометеорологии

Погода в Харькове и области на 5 января. Фото: Харьковский центр по гидрометеорологии

Погода в Харькове и области на 5 января. Фото: Харьковский центр по гидрометеорологии

Погода в Харькове и области на ближайшие дни

Метеорологи предсказывают, что 5 января в Харькове и его окрестностях ожидается погодное явление в виде тумана с ограниченной видимостью между 200 и 500 метрами, а также гололед и налипание мокрого снега, что может вызвать проблемы на дорогах. Выдано предупреждение о погоде уровня "желтый".

Прогнозируется, что небо будет покрыто облаками с временными прояснениями, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а также ожидается западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться -1...+4 °С. В самом Харькове ожидается похожая погода с температурой в диапазоне 0...+2 °С.

6 января в Харьковской области ожидается облачная погода. Ночью будет легкий снегопад, а днем предполагается легкий снег, включая мокрый снег, с возможностью его налипания. Прогнозируется южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температурные показатели ночью будут варьироваться -4...-9 °С, а днем -4...+1 °С.

7 января ожидается, что небо будет затянуто облаками, с выпадением снега, местами возможно возникновение снежных бурь. На дорогах прогнозируется гололед. Ветер будет дуть с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне -5... -10 °С, а днем -2...-7 °С.

Напомним, что Украину накроют циклоны Annelie и Brigitta, которые принесут с собой влажные погодные условия завтра, 5 января. Так, практически на всей территории ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

Также мы писали, что в Украине январь 2024 года скорее всего будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С.