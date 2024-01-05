Погода у Харкові сьогодні, 5 січня - людей попередили про небезпеку

Туман у Харкові. Фото: Суспільне Харків

У Харкові та області очікується складна погодна ситуація, сьогодні, 5 січня. Так у регіоні оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Харківський центр з гідрометеорології.

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Складні погодні умови у Харкові та області 5 січня

Згідно з прогнозом, очікуються небезпечні погодні умови, включаючи слизькі ділянки на дорогах, утворення ожеледиці, прилипання мокрого снігу та знижену видимість через сильний туман. Попереджається рівень небезпеки жовтого кольору.

"Протягом доби 5 січня по місту та області очікуються: туман, видимість 200 – 500 м, ожеледиця, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

Погода в Харкові та області на 5 січня. Фото: Харківський центр з гідрометеорології

Погода в Харкові та області на 5 січня. Фото: Харківський центр з гідрометеорології

Погода в Харкові та області на 5 січня. Фото: Харківський центр з гідрометеорології

Погода в Харкові та області на найближчі дні

Метеорологи передбачають, що 5 січня у Харкові та його околицях очікується погодне явище у вигляді туману з обмеженою видимістю між 200 та 500 метрами, а також ожеледиця та налипання мокрого снігу, що може спричинити проблеми на дорогах. Видано попередження про погоду рівня "жовтий".

Прогнозується, що небо буде вкрите хмарами із тимчасовими проясненнями, можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також очікується західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься -1...+4°С. У самому Харкові очікується схожа погода із температурою в діапазоні 0...+2 °С.

6 січня у Харківській області очікується хмарна погода. Вночі буде легкий снігопад, а вдень очікується легкий сніг, включаючи мокрий сніг, з можливістю його налипання. Прогнозується південний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Температурні показники вночі варіюватимуться -4...-9°С, а вдень -4...+1°С.

7 січня очікується, що небо буде затягнуте хмарами, з випаданням снігу. На дорогах прогнозується ожеледиця. Вітер дме з поривами 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні -5...-10°, а вдень -2...-7°С.

Нагадаємо, що Україну накриють циклони Annelie та Brigitta, які принесуть із собою вологі погодні умови завтра, 5 січня. Так, практично по всій території очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Також ми писали, що в Україні січень 2024 року швидше за все буде теплим та вологим, проте можуть бути і дні з морозною та сніговою погодою, особливо у середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме -20 °С.