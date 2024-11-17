Суд вынес приговор жительнице Харьковщины, работавшей на оккупационную власть

Зал суда. Фото: Территориальное управление Государственной судебной администрации в Волынской области

Суд рассмотрел дело жительницы Харьковской области, которая сотрудничала с россиянами. Произошло это во время оккупации Изюмского района.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Жительница пгт Боровая Харьковской области с июня по октябрь 2022 работала на должности главного бухгалтера Боровского территориального центра социального обслуживания, созданного оккупационными властями. Женщина добровольно согласилась на эту должность.

Во время судебного заседания обвиняемая свою вину признала полностью. Женщина подтвердила, что действительно в период оккупации Изюмского района работала на оккупационную власть. В совершенном преступлении обвиняемая раскаялась.

Решение суда

Суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 111-1 УК Украины и назначил наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги сроком на 10 лет без конфискации имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух российских агентов. Они передавали разведке РФ информацию о военных объектах и критической инфраструктуре столицы.

О подозрении в государственной измене сообщили киевлянину. Мужчина сообщал российским оккупантам места расположения украинских военных.