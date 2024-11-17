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Жителька Харківщини працювала на окупантів — що вирішив суд

17 листопада 2024 12:29
Ольга Антоновська - редактор
Суд виніс вирок жительці Харківщини, яка працювала на окупаційну владу
Зала суду. Фото: Територіальне управління Державної судової адміністрації у Волинській області
Ольга Антоновська - редактор

Суд розглянув справу мешканки Харківщини, яка співпрацювала з росіянами. Сталося це під окупації Ізюмського району.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканки смт Борова Харківської області з червня по жовтень 2022 року працювала на посаді головного бухгалтера Борівського територіального центру соціального обслуговування, створеного окупаційною владою. Жінка добровільно погодилась обійняти посаду.

Під час судового засідання обвинувачена свою провину визнала повністю. Жінка підтвердила, що дійсно в період окупації Ізюма працювала на окупаційну владу. У скоєному злочині обвинувачена розкаялась.

Рішення суду

Суд визнав обвинувачену винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 111-1 КК України та призначив покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги на строк 10 років без конфіскації майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві двох російських агентів. Вони передавали розвідці РФ інформацію про військові об'єкти та критичну інфраструктуру столиці.

Про підозру у державній зраді повідомили киянину. Чоловік повідомляв російським окупантам місця розташування українських військових.

суд Харків окупанти Ізюм окупація судові рішення

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