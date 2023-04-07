Жизнь по соседству с врагом: как Золочевская община на Харьковщине больше года страдает россией

С начала полномасштабного вторжения в этой громаде погибли более 60 человек

Золочевская громада — аграрный район Харьковской области. Здесь нет фабрик или заводов, однако благодаря децентрализации ОТГ могла неплохо пополнять свой бюджет за счет аренды земли — в мирное время все поля у них были засеяны. Местные власти отстраивали свою громаду — ремонтировали дороги и школы, возводили новые спортивные комплексы и внедряли проекты по энергосбережению. И все это время местные ощущали угрозу от страны-соседки, ведь Золочевский район имеет более 50 километров границы с россией. Но когда опасения сбылись, многие решили остаться, некоторым это решение стоило жизни — с начала полномасштабного вторжения в этой громаде погибло более 60 человек. В течение года враг ежедневно обстреливает пограничные населенные пункты этого района, но в последнее время оттуда нет информации о пострадавших, ведь никто там больше не живет. Мы поехали в Золочевскую громаду, чтобы показать очередные доказательства военных преступлений, которые совершили россияне.

Расстрелянный город

Районный центр страдал более полугода полномасштабной войны — Золочев обстреливали с оккупированных территорий Харьковской и Сумской областей, а также со стороны самой россии. После "жеста доброй воли" россиян, покинувших Сумщину, по городу прилетов стало меньше. А уже осенью, когда ВСУ совершило Слобожанское контрнаступление, Золочев зажил относительно спокойной жизнью. Люди перестали бояться выходить на улицу и прятаться по подвалам, начали открываться магазины и возвращаться жители. Сегодня, проходя по улицам, о страшных обстрелах напоминают только разрушенные здания.

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Болью для жителей стал прилет по местной школе. Несколько ракет С-300 попали по территории учебного заведения. Корпус начальной школы после одного из обстрелов был полностью разрушен.

Летом оккупанты обстреляли территорию Золочевской больницы. Две ракеты полностью разрушили корпус детского инфекционного отделения.

"Бог миловал, что не в саму больницу попало. Мы прямо перед войной из детского инфекционного отделения пациентов перевели в центральный корпус. Там планировался ремонт, большие планы у нас были, но теперь это помещение полностью уничтожено", — вспоминает глава Золочевской громады Виктор Коваленко.

По городу сотни поврежденных или полностью разрушенных домов. Наиболее трагическую историю имеет здание недалеко от Золочевской больницы. Эта двухэтажка, как и дома рядом, уже неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, поэтому почти все жители вынуждены были покинуть жилье. К моменту последнего попадания сюда ракеты заселеннными оставались только две квартиры — трое их жителей погибли.

50 км границы с врагом

Приграничье в Золочевском районе обстреливаются почти ежедневно. Чаще страдают от россиян села Басово, Гурьев Казачок, Тимофеевка, Морозова Долина, Красная Заря. Враг бьет по населенным пунктам из артиллерии, танков и вертолетов. Находиться там опасно, говорит Золочевский голова.

"Как только кто-то появляется, сразу начинают сыпать", — рассказывает Коваленко.

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Села стоят полуразрушенные, люди, которые не захотели оттуда уезжать, постоянно сидят в подвалах. Есть и населенные пункты, где жителей не осталось, среди безлюдных — село Уды.



За все это время по громаде прилетало почти полсотни ракет С-300, это единственная статистика, которую можно посчитать. Количество артснарядов счесть трудно и в такой ситуации на пограничных, считай, невозможно.

Семья дважды осталась без дома

Год назад многие жители покидали громаду из-за постоянных обстрелов и искали более безопасное место. Сейчас люди из приграничья до сих пор постепенно покидают дома, но жители Золочева начинают возвращаться домой.

Супруги Татьяны и Тимур ехать назад не планировали, потому что было некуда. Год назад их дом в Золочеве разбила ракета, а сами они чудом остались живы. Новое жилье они нашли в Богодухове, он находится недалеко от родного города и был более безопасным. Но ракета догнала их и здесь.

28 марта снаряд попал во двор их нового дома. По словам Татьяны, во время прилета вражеской ракеты она находилась в доме, а вот муж был на дворе. Из-за взрыва Тимура контузило.

"Он ничего не слышал, зашел в дом переживал, где я, кричал "Где ты?". А я стояла у окна, меня всю осыпало, но чудо — ни одной царапины нет", — вспоминает тот день женщина.

Дом уцелел, но остался совсем без окон. Пострадал и пес Джек, он уже вторично переживает обстрел вместе со своими хозяевами. "Он вообще уже никакой, похудел очень. Одни кости", — жалеет свою собаку Татьяна.

Если не восстанавливать, дома не будет

Вопрос восстановления разрушительных зданий стоит в повестке дня, рассказывает глава громады. Из государственного фонда выделены средства на Довжанскую школу, где было два прямых попадания, а также Оскольскую амбулаториб. Также местные власти привлекают благотворительные фонды, чтобы начать отстраивать дома.

"Многие иностранные проекты готовы оказать помощь. Но эти организации пока сюда не пускают. Потому что идут обстрелы. Мы помогаем людям стройматериалы, которые нам партнеры и красный крест предоставляют. Но это не факт, что от прилета снова не будет это все повреждено", — говорит Виктор Коваленко.

Жители громады понемногу собственными силами приводят улицы в порядок, убирая следы войны.