Жизнь людей должна быть приоритетом: Терехов об уроке Чернобыля

Игорь Терехов. Фото: t.me/apmg_ua

Жизнь человека должна быть первым приоритетом в будущей Украине, где безопасность должна проявляться в ежедневной заботе о людях, а развитие технологий не может идти в стороне от ответственности.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в своем обращении к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, передает Новини.LIVE.

"40 лет назад Чернобыль забрал у людей не только дома. Он забрал покой. Забрал доверие к воздуху, который моментально стал отравленным радиацией и страхом. Забрал уверенность в том, что родные вернутся со смены. Забрал право жить обычной жизнью и не бояться невидимого врага. Но среди того страха были люди, которые пошли навстречу беде, чтобы спасти других. Пожарные. Энергетики. Медики. Военные. Все, кто в те дни стал между катастрофой и жизнью. Многие заплатили за это здоровьем. Многие — жизнью", — отметил Терехов.

Поэтому, подчеркнул он, память о Чернобыле — это не о сухих датах. Это об очень простой истине: безопасность человека должна быть превыше всего. Над равнодушием, спешкой или любыми решениями, за которые потом платят человеческими судьбами.

"Урок Чернобыля мы должны запомнить навсегда. Жизнь человека должна быть первым приоритетом для всех, кто принимает решения. И когда наступит мир, мы отстроим не просто дома, дороги и города. Мы построим страну, где безопасность — не лозунг, а ежедневная забота о людях. Страну, которая развивает технологии, но не забывает об ответственности. Которая бережет природу. Которая делает выводы и не повторяет ошибок. Это наш долг перед теми, кто спасал мир тогда. И перед детьми, которые будут жить здесь после нас", — акцентировал Игорь Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Новини.LIVE напомнили о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции, который произошел ровно 40 лет назад — 26 апреля 1986 года. Сейчас безопасность снова оказалась под угрозой из-за российской агрессии. А журналистка Анна Сирык показала, как выглядит зона отчуждения сегодня.

В годовщину трагедии к миру обратился украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, сотни тысяч людей годами преодолевают последствия взрыва на ЧАЭС.

А в Киев сегодня прибыла президент Молдовы Майя Санду, которая проведет встречу с Зеленским, а также посетит Чернобыль.