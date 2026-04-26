Життя людей має бути пріоритетом: Терехов про урок Чорнобиля

Життя людини має бути першим пріоритетом у майбутній Україні, де безпека має проявлятися у щоденній турботі про людей, а розвиток технологій не може йти осторонь відповідальності.

На цьому наголосив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов у своєму зверненні до 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, передає Новини.LIVE.

"40 років тому Чорнобиль забрав у людей не лише домівки. Він забрав спокій. Забрав довіру до повітря, яке вмить стало отруєним радіацією та страхом. Забрав упевненість у тому, що рідні повернуться зі зміни. Забрав право жити звичайним життям і не боятися невидимого ворога. Але серед того страху були люди, які пішли назустріч біді, щоб урятувати інших. Пожежники. Енергетики. Медики. Військові. Усі, хто в ті дні став між катастрофою і життям. Багато хто заплатив за це здоров’ям. Багато хто — життям", — зазначив Терехов.

Тому, підкреслив він, пам’ять про Чорнобиль — це не про сухі дати. Це про дуже просту істину: безпека людини має бути понад усе. Понад байдужість, поспіх чи будь-які рішення, за які потім платять людськими долями.

"Урок Чорнобиля ми маємо запам’ятати назавжди. Життя людини має бути першим пріоритетом для всіх, хто ухвалює рішення. І коли настане мир, ми відбудуємо не просто будинки, дороги й міста. Ми збудуємо країну, де безпека — не гасло, а щоденна турбота про людей. Країну, яка розвиває технології, але не забуває про відповідальність. Яка береже природу. Яка робить висновки й не повторює помилок. Це наш обов’язок перед тими, хто рятував світ тоді. І перед дітьми, які житимуть тут після нас", — акцентував Ігор Терехов.

Новини.LIVE нагадали про вибух на Чорнобильській атомній електростанції, який стався рівно 40 років тому — 26 квітня 1986 року. Наразі безпека знову опинилася під загрозою через російську агресію. А журналістка Анна Сірик показала, який вигляд має зона відчуження сьогодні.

У річницю трагедії до світу звернувся український лідер Володимир Зеленський. За його словами, сотні тисяч людей роками долають наслідки вибуху на ЧАЕС.

А до Києва сьогодні прибула президентка Молдови Мая Санду, яка проведе зустріч із Зеленським, а також відвідає Чорнобиль.