Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Жизнь во тьме — на Харьковщине 195 сел без света после атак РФ

Жизнь во тьме — на Харьковщине 195 сел без света после атак РФ

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 02:32
Харьковщина без света — где невозможно вернуть электричество
Девушка в квартире без света. Иллюстрационное фото: УНИАН

Почти две сотни населенных пунктов Харьковской области остаются полностью обесточенными из-за постоянной угрозы обстрелов и активных боевых действий. Энергетики не могут начать ремонты в этих зонах, поскольку ситуация с безопасностью остается критической.

Об этом сообщил Владимир Скичко, глава управления информационной политики "Харьковоблэнерго", в эфире "День.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Пограничные зоны и дефицит в сети — какая ситуация в регионе

По словам Скичко, без света остаются 68 тысяч потребителей. Это жители прифронтовых общин. Скичко отметил, что эта цифра остается неизменной уже несколько месяцев, ведь враг бьет по сетям ежедневно.

Восстановление линий вблизи границы с РФ пока невозможно. Военные не дают разрешения на работу из-за высокого риска для жизни специалистов.

В самом Харькове ситуация другая. В городе и части области действуют графики. Энергетики применяют как почасовые, так и аварийные отключения. Система испытывает сильный дисбаланс. Однако критические объекты работают стабильно. Больницы имеют питание. Водоканал и котельные получают ток без остановок, а метрополитен также функционирует в штатном режиме.

Как Харьковщина готовилась к обстрелам

Скичко отметил, что его предприятие готовилось заранее и сформировали большой аварийный запас материалов. Профессиональные бригады выезжают на вызовы сразу после согласования с ВСУ.

Качественная подготовка к зиме позволяет держать удар. Даже под обстрелами сети продолжают ремонтировать.

Раньше вице-премьер Алексей Кулеба раскрыл, на каком этапе сейчас восстановление энергетики Украины.

Так же ранее в Укрэнерго сообщили, в каких регионах сегодня будут действовать отключения света.

Харьков электроэнергия отключения света свет блэкаут
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации