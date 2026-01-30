Харьковщина без света — где невозможно вернуть электричество

Девушка в квартире без света. Иллюстрационное фото: УНИАН

Почти две сотни населенных пунктов Харьковской области остаются полностью обесточенными из-за постоянной угрозы обстрелов и активных боевых действий. Энергетики не могут начать ремонты в этих зонах, поскольку ситуация с безопасностью остается критической.

Об этом сообщил Владимир Скичко, глава управления информационной политики "Харьковоблэнерго", в эфире "День.LIVE".

По словам Скичко, без света остаются 68 тысяч потребителей. Это жители прифронтовых общин. Скичко отметил, что эта цифра остается неизменной уже несколько месяцев, ведь враг бьет по сетям ежедневно.

Восстановление линий вблизи границы с РФ пока невозможно. Военные не дают разрешения на работу из-за высокого риска для жизни специалистов.

В самом Харькове ситуация другая. В городе и части области действуют графики. Энергетики применяют как почасовые, так и аварийные отключения. Система испытывает сильный дисбаланс. Однако критические объекты работают стабильно. Больницы имеют питание. Водоканал и котельные получают ток без остановок, а метрополитен также функционирует в штатном режиме.

Как Харьковщина готовилась к обстрелам

Скичко отметил, что его предприятие готовилось заранее и сформировали большой аварийный запас материалов. Профессиональные бригады выезжают на вызовы сразу после согласования с ВСУ.

Качественная подготовка к зиме позволяет держать удар. Даже под обстрелами сети продолжают ремонтировать.

Раньше вице-премьер Алексей Кулеба раскрыл, на каком этапе сейчас восстановление энергетики Украины.

Так же ранее в Укрэнерго сообщили, в каких регионах сегодня будут действовать отключения света.