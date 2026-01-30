Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Життя в пітьмі — на Харківщині 195 сіл без світла після атак РФ

Життя в пітьмі — на Харківщині 195 сіл без світла після атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 02:32
Харківщина без світла — де неможливо повернути електрику
Дівчина у квартирі без світла. Ілюстраційне фото: УНІАН

Майже дві сотні населених пунктів Харківської області залишаються повністю знеструмленими через постійну загрозу обстрілів та активні бойові дії. Енергетики не можуть розпочати ремонти в цих зонах, оскільки безпекова ситуація залишається критичною.

Про це повідомив Володимир Скічко, голова управління інформаційної політики "Харківобленерго", в ефірі "День.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Прикордонні зони та дефіцит у мережі — яка ситуація в регіоні

За словами Скічко, без світла залишаються 68 тисяч споживачів. Це жителі прифронтових громад. Скічко наголосив, що ця цифра залишається незмінною вже кілька місяців, адже ворог б’є по мережах щодня.

Відновлення ліній поблизу кордону з РФ наразі неможливе. Військові не дають дозволу на роботу через високий ризик для життя фахівців.

У самому Харкові ситуація інша. У місті та частині області діють графіки. Енергетики застосовують як погодинні, так і аварійні відключення. Система відчуває сильний дисбаланс. Проте критичні об’єкти працюють стабільно. Лікарні мають живлення. Водоканал та котельні отримують струм без зупинок, а метрополітен також функціонує у штатному режимі.

Як Харківщина готувалась до обстрілів

Скічко зазначив, що його підприємство готувалося заздалегідь і сформували великий аварійний запас матеріалів. Фахові бригади виїжджають на виклики одразу після погодження з ЗСУ.

Якісна підготовка до зими дозволяє тримати удар. Навіть під обстрілами мережі продовжують ремонтувати.

Раніше повідомлялось, що віцепрем'єр Олексій Кулеба розкрив, на якому етапі наразі відновлення енергетики України.

Також в Укренерго повідомили, у яких регіонах сьогодні будуть діяти відключення світла.

Харків електроенергія відключення світла світло блекаут
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації