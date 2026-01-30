Харківщина без світла — де неможливо повернути електрику

Дівчина у квартирі без світла. Ілюстраційне фото: УНІАН

Майже дві сотні населених пунктів Харківської області залишаються повністю знеструмленими через постійну загрозу обстрілів та активні бойові дії. Енергетики не можуть розпочати ремонти в цих зонах, оскільки безпекова ситуація залишається критичною.

Про це повідомив Володимир Скічко, голова управління інформаційної політики "Харківобленерго", в ефірі "День.LIVE".

За словами Скічко, без світла залишаються 68 тисяч споживачів. Це жителі прифронтових громад. Скічко наголосив, що ця цифра залишається незмінною вже кілька місяців, адже ворог б’є по мережах щодня.

Відновлення ліній поблизу кордону з РФ наразі неможливе. Військові не дають дозволу на роботу через високий ризик для життя фахівців.

У самому Харкові ситуація інша. У місті та частині області діють графіки. Енергетики застосовують як погодинні, так і аварійні відключення. Система відчуває сильний дисбаланс. Проте критичні об’єкти працюють стабільно. Лікарні мають живлення. Водоканал та котельні отримують струм без зупинок, а метрополітен також функціонує у штатному режимі.

Як Харківщина готувалась до обстрілів

Скічко зазначив, що його підприємство готувалося заздалегідь і сформували великий аварійний запас матеріалів. Фахові бригади виїжджають на виклики одразу після погодження з ЗСУ.

Якісна підготовка до зими дозволяє тримати удар. Навіть під обстрілами мережі продовжують ремонтувати.

