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Жесткие кадры ближнего боя — в Харьковской области боец 3 ОШБр ликвидировал двух оккупантов

24 июня 2024 09:08
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
На Харьковщине раненый защитник ликвидировал двух оккупантов — кадры боя
Украинский военный во время ближнего боя в Харьковской области. Фото: скриншот с видео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Харьковской области боец 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ во время ближнего боя ликвидировал двух оккупантов. Украинскому защитнику удалось это сделать даже после полученного ранения.

Об этом сообщили военные 1-го механизированного батальона 3 ОШБр в Telegram в понедельник, 24 июня.

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На Харьковщине раненый боец ликвидировал двух оккупантов

"Свежие кадры окопного боя на Харьковщине. Боец Третьей штурмовой в составе 1-го мехбата получил ранение, его присыпало в блиндаже, но он откопался и навалил из стрелковки двум оккупантам", — говорится в сообщении.

Как отметили военные, оба захватчика — "двухсотые". После их ликвидации украинский боец продолжил выполнять боевую задачу.

Напомним, в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки, которую накануне опубликовали аналитики проекта DeepState.

Ранее мы сообщали, что глава штаба "Азов" Богдан Кротевич официально обратился в ДБР и обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях.

В Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку на тракториста: мужчину госпитализировали с взрывной травмой.

война
Харьковская область
военные
война в Украине
атака
бой
3 ОШБр

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