На Харьковщине раненый защитник ликвидировал двух оккупантов — кадры боя

Украинский военный во время ближнего боя в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

В Харьковской области боец 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ во время ближнего боя ликвидировал двух оккупантов. Украинскому защитнику удалось это сделать даже после полученного ранения.

Об этом сообщили военные 1-го механизированного батальона 3 ОШБр в Telegram в понедельник, 24 июня.

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"Свежие кадры окопного боя на Харьковщине. Боец Третьей штурмовой в составе 1-го мехбата получил ранение, его присыпало в блиндаже, но он откопался и навалил из стрелковки двум оккупантам", — говорится в сообщении.

Как отметили военные, оба захватчика — "двухсотые". После их ликвидации украинский боец продолжил выполнять боевую задачу.

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