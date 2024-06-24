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Жорсткі кадри ближнього бою — на Харківщині боєць 3 ОШБр ліквідував двох окупантів

24 червня 2024 09:08
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
На Харківщині поранений захисник ліквідував двох окупантів — кадри бою
Український військовий під час ближнього бою на Харківщині. Фото: скриншот із відео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Харківщині боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ під час ближнього бою ліквідував двох окупантів. До того ж українському захиснику вдалося це зробити навіть після отриманого поранення. 

Про це повідомили військові 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр у Telegram у понеділок, 24 червня. 

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На Харківщині поранений боєць ліквідував двох окупантів

"Свіжі кадри окопного бою на Харківщині. Боєць Третьої штурмової у складі 1-го мехбату дістав поранення, його присипало в бліндажі, але він відкопався і навалив зі стрілковки двом окупантам", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили військові, обидва загарбники — "двохсоті". Після їхньої ліквідації український боєць продовжив виконувати бойове завдання.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки, яку напередодні опублікували аналітики проєкту DeepState. 

Раніше ми повідомляли, що очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич офіційно звернувся до ДБР та звинуватив одного з українських генералів у воєнних злочинах.

На Херсонщині російські окупанти скинули вибухівку на тракториста: чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою.

війна
Харківська область
військові
війна в Україні
атака
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3 ОШБр

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