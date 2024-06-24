На Харківщині поранений захисник ліквідував двох окупантів — кадри бою

Український військовий під час ближнього бою на Харківщині. Фото: скриншот із відео

На Харківщині боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ під час ближнього бою ліквідував двох окупантів. До того ж українському захиснику вдалося це зробити навіть після отриманого поранення.

Про це повідомили військові 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр у Telegram у понеділок, 24 червня.

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"Свіжі кадри окопного бою на Харківщині. Боєць Третьої штурмової у складі 1-го мехбату дістав поранення, його присипало в бліндажі, але він відкопався і навалив зі стрілковки двом окупантам", — йдеться в повідомленні.



Як зазначили військові, обидва загарбники — "двохсоті". Після їхньої ліквідації український боєць продовжив виконувати бойове завдання.

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