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Главная Харьков Жестокое убийство женщины в Харькове — как накажут преступника

Жестокое убийство женщины в Харькове — как накажут преступника

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 16:37
Убийство женщины на "Барабашово" — дело передали в суд
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Прокуроры передали в суд дело об убийстве женщины на рынке "Барабашово" в Харькове. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в субботу, 12 июля, в Telegram.

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Мужчина, которого подозревают в убийстве женщины в Харькове. Фото: прокуратура/Telegram

Убийство женщины на "Барабашово" — детали дела

Итак, прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 71-летнего мужчины по фактам умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и разбоя в условиях военного положения, соединенного с проникновением в другое помещение и причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, 21 апреля 2025 года около 10:40 фигурант приехал на территорию рынка "Барабашово" в Харькове на собственном автомобиле. При себе он имел газовый баллончик слезоточивого действия и нож.

Мужчина подошел к торговому павильону, где находилась 52-летняя женщина, которая осуществляла деятельность, в том числе по обмену валют. Зайдя внутрь, фигурант распылил слезоточивое вещество потерпевшей в лицо, пытаясь преодолеть возможное сопротивление.

Отмечается, что злоумышленник нанес женщине по меньшей мере 21 удар ножом, в частности в область лица и шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. В дальнейшем злоумышленник завладел деньгами на общую сумму 77 280 гривен.

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Деньги, которые злоумышленник забрал у женщины. Фото: прокуратура/Telegram

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По ходатайству стороны обвинения фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Обвиняемого будут судить в Киевском районном суде г. Харькова. Максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что недавно полиция задержала иностранца, которого подозревают в убийстве предпринимателя в Киеве.

Ранее мы писали о том, что в Киеве во вторник, 8 июля, произошла стрельба.

суд Харьков убийство наказание судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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