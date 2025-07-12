Вбивство жінки на "Барабашово" — справу передали до суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Прокурори передали до суду справу про вбивство жінки на ринку "Барабашово" у Харкові. Обвинуваченому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у суботу, 12 липня, в Telegram.

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Чоловік, якого підозрюють у вбивстві жінки в Харкові. Фото: прокуратура/Telegram

Вбивство жінки на "Барабашово" — деталі справи

Отже, прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 71-річного чоловіка за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) та розбою в умовах воєнного стану, поєднаного з проникненням в інше приміщення та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 21 квітня 2025 року близько 10:40 фігурант приїхав на територію ринку "Барабашово" у Харкові на власному автомобілі. При собі він мав газовий балончик сльозогінної дії та ніж.

Чоловік підійшов до торгівельного павільйону, де перебувала 52-річна жінка, яка здійснювала діяльність, у тому числі з обміну валют. Зайшовши всередину, фігурант розпилив сльозогінну речовину потерпілій в обличчя, намагаючись подолати можливий опір.

Зазначається, що зловмисник завдав жінці щонайменше 21 удар ножем, зокрема в область обличчя та шиї. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці. Надалі зловмисник заволодів грошима на загальну суму 77 280 гривень.

Гроші, які зловмисник забрав у жінки. Фото: прокуратура/Telegram

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням сторони обвинувачення фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, що йому загрожує, — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно поліція затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві підприємця у Києві.

Раніше ми писали про те, що у Києві у вівторок, 8 липня, сталася стрілянина.