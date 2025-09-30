Погода в Харькове завтра — прогноз на 1 октября

Дождливая погода в Харькове. Фото: redpost.com.ua

Первый день октября в Харькове и области будет прохладным и влажным. Синоптики предупреждают о дождях и сильном ветре, а температура не поднимется выше +9 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и области на 1 октября

Завтра в области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дожди возможны в южной части региона, тогда как на остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Днем синоптики обещают дождь, местами продолжительный.

Ветер будет преобладать восточного направления со скоростью 9-14 м/с, а утром и днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от +4 до +9 °С.

В городе ситуация будет похожей - ночью существенных осадков не прогнозируется, но днем ожидается дождь. Ветер восточный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6...+8 °С.

Предупреждение о сильном ветре. Фото: t.me/HRCGM

