Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Жовтень принесе похолодання — прогноз погоди в Харкові на завтра

Жовтень принесе похолодання — прогноз погоди в Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 14:44
Погода в Харкові завтра — прогноз на 1 жовтня
Дощова погода в Харкові. Фото: redpost.com.ua

Перший день жовтня у Харкові та області буде прохолодним та вологим. Синоптики попереджають про дощі та сильний вітер, а температура не підніметься вище + 9 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Харкові та області на 1 жовтня

Завтра в області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощі можливі у південній частині регіону, тоді як на решті території істотних опадів не прогнозується. Вдень синоптики обіцяють дощ, подекуди тривалий.

Вітер переважатиме східного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с, а вранці та вдень можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме від +4 до +9 °С.

У місті ситуація буде схожою — вночі істотних опадів не прогнозується, але вдень очікується дощ. Вітер східний, 9-14 м/с, з поривами 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах +6…+8 °С.

Погода в Харкові 1 жовтня
Попередження про сильний вітер. Фото: t.me/HRCGM

Нагадаємо, синоптики попередили про мокрий сніг в деяких регіонах України.

А також ми писали про те, якою буде погода в Україні в жовтні.

погода похолодання Харківська область Харків прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації