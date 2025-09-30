Погода в Харкові завтра — прогноз на 1 жовтня

Дощова погода в Харкові. Фото: redpost.com.ua

Перший день жовтня у Харкові та області буде прохолодним та вологим. Синоптики попереджають про дощі та сильний вітер, а температура не підніметься вище + 9 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди в Харкові та області на 1 жовтня

Завтра в області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощі можливі у південній частині регіону, тоді як на решті території істотних опадів не прогнозується. Вдень синоптики обіцяють дощ, подекуди тривалий.

Вітер переважатиме східного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с, а вранці та вдень можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме від +4 до +9 °С.

У місті ситуація буде схожою — вночі істотних опадів не прогнозується, але вдень очікується дощ. Вітер східний, 9-14 м/с, з поривами 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах +6…+8 °С.

Попередження про сильний вітер. Фото: t.me/HRCGM

Нагадаємо, синоптики попередили про мокрий сніг в деяких регіонах України.

А також ми писали про те, якою буде погода в Україні в жовтні.