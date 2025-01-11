Погода в Харькове 12 января - будет морозно, но без осадков

Желтый уровень угрозы в Харькове — парализует непогода завтра
В Харькове и области в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться в пределах -1...+4 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 12 января
В Харькове и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью на востоке области пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории — без существенных осадков.
В то же время ночью и утром будет слабый туман, а день пройдет без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Ожидается ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью -5...0 °С;
- днем -1...+4 °С.
В Харькове воскресенье также будет без существенных осадков, ночью и утром будет стоять слабый туман, а на дорогах гололедица.
Синоптики предупреждают о ветре переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4...-2 °С, а днем составит +1...+3 °С.
Метеорологические явления на Харьковщине 12 января
Завтра в городе и области на дорогах ожидается гололедица. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый.
Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима.
А климатическая служба Copernicus считает, что 2025 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.
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