Погода в Харькове 12 января - будет морозно, но без осадков

Гололед. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове и области в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться в пределах -1...+4 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Погода на Харьковщине 12 января

В Харькове и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью на востоке области пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории — без существенных осадков.

В то же время ночью и утром будет слабый туман, а день пройдет без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Ожидается ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -5...0 °С;

днем -1...+4 °С.

В Харькове воскресенье также будет без существенных осадков, ночью и утром будет стоять слабый туман, а на дорогах гололедица.

Синоптики предупреждают о ветре переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4...-2 °С, а днем составит +1...+3 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Харьковщине 12 января

Завтра в городе и области на дорогах ожидается гололедица. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: РЦГМ

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима.

А климатическая служба Copernicus считает, что 2025 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.