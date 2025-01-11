Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Желтый уровень угрозы в Харькове — парализует непогода завтра arrow

Желтый уровень угрозы в Харькове — парализует непогода завтра

11 января 2025 13:12
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 12 января - будет морозно, но без осадков
Гололед. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове и области в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться в пределах -1...+4 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Погода на Харьковщине 12 января

В Харькове и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью на востоке области пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории — без существенных осадков.

В то же время ночью и утром будет слабый туман, а день пройдет без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Ожидается ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью -5...0 °С;
  • днем -1...+4 °С.

В Харькове воскресенье также будет без существенных осадков, ночью и утром будет стоять слабый туман, а на дорогах гололедица.

Синоптики предупреждают о ветре переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4...-2 °С, а днем составит +1...+3 °С.

null
Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Харьковщине 12 января

Завтра в городе и области на дорогах ожидается гололедица. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый.

null
Метеорологические явления. Фото: РЦГМ

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима.

А климатическая служба Copernicus считает, что 2025 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

погода Харьков Харьковская область зима прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:48 Горсовет продает кусок земли возле станции Одесса — Застава-1

13:45 Марок о Будапештском меморандуме продали на более чем 2 млн грн

13:30 Стало известно, когда продлят военное положение и мобилизацию

13:27 Отсрочка для аграрных предприятий — условия и процедура

13:21 Аренда за все деньги — во сколько обойдется проживание в Лондоне

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:17 Бежали в Приднестровье ночью — на Одесчине задержали нарушителей

13:12 Желтый уровень угрозы в Харькове — парализует непогода завтра

12:59 В США продлили для украинцев временную защиту — какой срок

12:58 Во Львове поезд наехал на 60-летнего мужчину — фото

12:48 Стармер впервые поедет в Украину — Bloomberg назвало цель

13:48 Горсовет продает кусок земли возле станции Одесса — Застава-1

13:45 Марок о Будапештском меморандуме продали на более чем 2 млн грн

13:30 Стало известно, когда продлят военное положение и мобилизацию

13:27 Отсрочка для аграрных предприятий — условия и процедура

13:21 Аренда за все деньги — во сколько обойдется проживание в Лондоне

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:17 Бежали в Приднестровье ночью — на Одесчине задержали нарушителей

13:12 Желтый уровень угрозы в Харькове — парализует непогода завтра

12:59 В США продлили для украинцев временную защиту — какой срок

12:58 Во Львове поезд наехал на 60-летнего мужчину — фото

12:48 Стармер впервые поедет в Украину — Bloomberg назвало цель

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея