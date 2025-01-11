Погода у Харкові 12 січня - буде морозно, але без опадів

Жовтий рівень загрози в Харкові — скує небезпечна погода завтра
У Харкові та області у неділю, 12 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах -1...+4 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 12 січня
У Харкові та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі на сході області пройде невеликий мокрий сніг, на решті території — без істотних опадів.
Водночас вночі та вранці буде слабкий туман, а день пройде без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Очікується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі -5...0 °С;
- вдень -1...+4 °С.
У Харкові неділя також буде без істотних опадів, вночі та вранці стоятиме слабкий туман, а на дорогах ожеледиця.
Синоптики попереджають про вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -4...-2 °С, а вдень становитиме +1...+3 °С.
Метеорологічні явища на Харківщині 12 січня
Завтра в місті та області на дорогах очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними. У регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.
Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що в Україну йде справжня арктична зима.
А кліматична служба Copernicus вважає, що 2025 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. Середня глобальна температура перетне позначку у 1,5 °C вище доіндустріального рівня.
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