Погода у Харкові 12 січня - буде морозно, але без опадів

Ожеледь. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові та області у неділю, 12 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах -1...+4 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 12 січня

У Харкові та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі на сході області пройде невеликий мокрий сніг, на решті території — без істотних опадів.

Водночас вночі та вранці буде слабкий туман, а день пройде без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Очікується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -5...0 °С;

вдень -1...+4 °С.

У Харкові неділя також буде без істотних опадів, вночі та вранці стоятиме слабкий туман, а на дорогах ожеледиця.

Синоптики попереджають про вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -4...-2 °С, а вдень становитиме +1...+3 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Харківщині 12 січня

Завтра в місті та області на дорогах очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними. У регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що в Україну йде справжня арктична зима.

А кліматична служба Copernicus вважає, що 2025 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. Середня глобальна температура перетне позначку у 1,5 °C вище доіндустріального рівня.