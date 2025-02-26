Прогноз погоды на 26 февраля 2025 года в Харькове и Харьковской области

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области в среду, 26 февраля, будет переменно облачной. Ожидаются морозы до -15 °С.

Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Какая погода будет 26 февраля на Харьковщине

Ночью пройдет небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура воздуха составит -10...-15 °С, а дневная — -3...-8 °С.

Какая погода будет 26 февраля в Харькове

Ночью ожидается небольшой снег. Днем осадков не предвидится. Скорость южного ветра составит 3–8 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -11...-13 °С, а днем поднимутся до -3...-5 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в некоторых областях 25 февраля пройдут осадки. Также в некоторых областях сохранятся морозы до -17 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в некоторых регионах Украины почти весеннее тепло будет царить уже 26 февраля. Речь идет о западных областях.