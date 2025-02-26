Прогноз погоди на 26 лютого 2025 року в Харкові та Харківській області

Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та Харківській області в середу, 26 лютого, буде мінливо хмарною. Очікуються морози до -15 °С.

Про це у вівторок, 25 лютого, повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Яка погода буде 26 лютого на Харківщині

Уночі пройде невеликий сніг. Удень без істотних опадів. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Південний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура повітря становитиме -10...-15 °С, а денна — -3...-8 °С.

Яка погода буде 26 лютого в Харкові

Уночі очікується невеликий сніг. Удень опадів не передбачається. Швидкість південного вітру становитиме 3–8 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -11...-13 °С, а вдень піднімуться до -3...-5 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у деяких областях 25 лютого пройдуть опади. Також у деяких областях утримаються морози до -17 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко зазначила, що в деяких регіонах України майже весняне тепло пануватиме вже 26 лютого. Йдеться про західні області.