Прогноз погоды в Харькове на завтра, 18 декабря

Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области в среду, 18 декабря, будет облачной. Также ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем. Максимальная температура воздуха составит +3 °С.

Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Погода в Харьковской области 18 декабря

Скриншот сообщения РЦГМ

Из-за осадков на дорогах будет фиксироваться слабый гололед. Ветер северо-западный с порывами 7-12 м/с. Кое-где порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °C.

Погода в Харькове 18 декабря

Скриншот сообщения РЦГМ

В городе завтра будет облачно, ожидаются небольшие осадки — снег с дождем. Местами слабый гололед.

Ветер северо-западный с порывами 7-12 м/с. Местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3°C.

Предупреждение об опасных явлениях в Харьковской области 18 декабря

Из-за гололеда и сильного ветра в регионе объявлен I уровень опасности — желтый.

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