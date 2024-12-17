Прогноз погоди у Харкові на завтра, 18 грудня

Зима дасть про себе знати — якою буде погода у Харкові завтра
Погода на Харківщині у середу, 18 грудня, буде хмарною. Також очікуються невеликі опади у вигляді снігу з дощем. Максимальна температура повітря сягне +3 °С.
Про це у вівторок, 17 грудня, повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 18 грудня
Через опади на дорогах фіксуватиметься слабка ожеледиця. Вітер північно-західний з поривами 7-12 м/с. Подекуди пориви сягнуть15-20 м/с.
Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах-2...+3 °C.
Погода у Харкові 18 грудня
У місті завтра буде хмарно, очікуються невеликі опади — сніг з дощем. Місцями слабка ожеледь.
Вітер північно-західний з поривами 7-12 м/с. Місцями пориви сягнуть15-20 м/с.
Температура повітря протягом доби становитиме -2...+3°C.
Попередження про небезпечні явища на Харківщині 18 грудня
Через ожеледицю та сильний вітер у регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Раніше ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.
Також ми повідомляли, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.
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