Прогноз погоди у Харкові на завтра, 18 грудня

Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода на Харківщині у середу, 18 грудня, буде хмарною. Також очікуються невеликі опади у вигляді снігу з дощем. Максимальна температура повітря сягне +3 °С.

Про це у вівторок, 17 грудня, повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 18 грудня

Скриншот допису РЦГМ

Через опади на дорогах фіксуватиметься слабка ожеледиця. Вітер північно-західний з поривами 7-12 м/с. Подекуди пориви сягнуть15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах-2...+3 °C.

Погода у Харкові 18 грудня

Скриншот допису РЦГМ

У місті завтра буде хмарно, очікуються невеликі опади — сніг з дощем. Місцями слабка ожеледь.

Вітер північно-західний з поривами 7-12 м/с. Місцями пориви сягнуть15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби становитиме -2...+3°C.

Попередження про небезпечні явища на Харківщині 18 грудня

Через ожеледицю та сильний вітер у регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

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