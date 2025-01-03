Погода в Харькове завтра, 4 января

Люди зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове 4 января будет облачной с прояснениями. Также возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Скриншот сообщения РЦГМ

Погода в Харьковской области 4 января

Ночью ожидается дождь с переходом в снег, мокрый снег, а днем — небольшой снег и мокрый снег.

На дорогах будет слабый гололед.

Температура воздуха ночью составит 0…-5 °C, а днем — -3…+2 °C.

Погода в Харькове 4 января

В городе будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти снег, а днем — небольшой мокрый снег.

На дорогах также будет слабый гололед.

Ожидается западный ветер с порывами 9–14 м/с.

Температура составит ночью -2…-4 °C, а днем — около 0 °C.

Напомним, прошлый год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 года, по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), тоже будет аномально теплым.

Ранее специалисты уверяли, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Поэтому, к таким дням следует заблаговременно подготовиться.