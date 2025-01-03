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Зима готує сюрприз — якою буде погода у Харкові завтра

3 січня 2025 22:33
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові завтра, 4 січня
Люди взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Харкові 4 січня буде хмарною з проясненнями. Також можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Скриншот допису РЦГМ

Погода у Харківській області 4 січня

Вночі очікується дощ із переходом у сніг, мокрий сніг, а вдень — невеликий сніг та мокрий сніг.  

На дорогах буде слабка ожеледь.

Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °C, а вдень — -3…+2 °C.  

Погода у Харкові 4 січня

У місті буде хмарно з проясненнями. Вночі йтиме сніг, а вдень — невеликий мокрий сніг.

На дорогах також буде слабка ожеледь.

Очікується західний вітер з поривами 9–14 м/с.

Температура становитиме вночі -2…-4 °C, а вдень — близько 0 °C.  

Нагадаємо, минулий рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), теж буде аномально теплим.

Раніше фахівці запевняли, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бурь вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.

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