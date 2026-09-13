Игорь Терехов рассказал, как Харьков готовится к зиме и обстрелам

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Харьков готовится к зиме в условиях постоянных российских ударов по энергетике. Город устанавливает собственное генерирующее оборудование и модульные котельные, однако технических специалистов не хватает. Необходимы аварийные бригады и готовый план действий на случай новых разрушений.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Новини.LIVE.

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Как Харьков готовится к зиме

По словам Игоря Терехова, Харьков старается меньше зависеть от крупных энергетических объектов, которые россияне могут снова атаковать. Для этого город устанавливает генерирующее оборудование и блочно-модульные котельные, а также переходит на системы накопления энергии.

Мэр Харькова подчеркнул, что одного оборудования недостаточно. После возможных ударов его должны быстро запускать и ремонтировать специалисты, поэтому городу нужны подготовленные аварийные бригады и заранее определенный порядок действий.

"Многое зависит от нас самих. Можно иметь 100% нового современного оборудования, но не иметь человеческих ресурсов, не иметь четкого плана действий, не иметь профессиональной команды — и тогда ничего не сделаешь", — сказал Игорь Терехов.

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Города должны помогать друг другу

Игорь Терехов предложил создать оперативный штаб, который будет координировать помощь между городами в случае аварий и разрушений. Еще до начала отопительного сезона нужно определить, какие бригады можно быстро направить в другую громаду и какие работы они способны выполнять. Такую систему, по словам городского головы, нужно внедрить по всей стране. Особенно это важно для прифронтовых общин, где энергетическая и коммунальная инфраструктура постоянно находится под угрозой российских ударов.

"Украине нужен четкий план действий на зиму, четкий план обеспечения устойчивости для всех наших городов, особенно прифронтовых городов и громад", — подчеркнул Игорь Терехов.

Также мэр назвал важными укрепление противовоздушной обороны и своевременную международную помощь. По его словам, от готовности городов быстро восстанавливать критически важные системы после российских ударов зависит, смогут ли люди оставаться в своих общинах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Харьков готовится к сложному отопительному сезону. Игорь Терехов подчеркивал, что спрогнозировать ход зимы невозможно, поэтому город должен быть готов к различным сценариям.

Также Игорь Терехов призвал готовиться к самым тяжелым сценариям зимой. Среди главных задач он назвал сохранение генерации, развитие альтернативных источников энергии и защиту энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Харьков развивает систему энергетических островов, чтобы город мог работать автономно после российских ударов. Проект уже помог пережить предыдущий отопительный сезон, а подготовку системы к следующей зиме продолжили.