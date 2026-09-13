Ігор Терехов розповів, як Харків готується до зими та обстрілів

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Харків готується до зими під постійними російськими ударами по енергетиці. Місто встановлює власне генераційне обладнання та модульні котельні, однак техніки недостатньо. Потрібні аварійні бригади та готовий сценарій дій на випадок нових руйнувань.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив під час форуму Ялтинської європейської стратегії YES, інформує Новини.LIVE.

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Як Харків готується до зими

За словами Ігоря Терехова, Харків намагається менше залежати від великих енергетичних об'єктів, які росіяни можуть знову атакувати. Для цього місто встановлює генераційне обладнання та блочно-модульні котельні, а також переходить до систем накопичення енергії.

Мер Харкова наголосив, що самого обладнання недостатньо. Після можливих ударів його мають швидко запускати та ремонтувати фахівці, тому місту потрібні підготовлені аварійні бригади та заздалегідь визначений порядок дій.

"Багато залежить від нас самих. Можна мати 100% нового сучасного обладнання, але не мати людського ресурсу, не мати чіткого плану дій, не мати професійної команди — і тоді нічого не зробиш", — сказав Ігор Терехов.

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Міста мають допомагати одне одному

Ігор Терехов запропонував створити оперативний штаб, який координуватиме допомогу між містами у разі аварій та руйнувань. Ще до початку опалювального сезону потрібно визначити, які бригади можна швидко направити до іншої громади та які роботи вони здатні виконувати. Таку систему, за словами міського голови, потрібно запровадити по всій країні. Особливо це важливо для прифронтових громад, де енергетична та комунальна інфраструктура постійно перебуває під загрозою російських ударів.

"Україні потрібно мати чіткий план дій на зиму, чіткий план стійкості для всіх наших міст, особливо прифронтових міст і громад", — наголосив Ігор Терехов.

Також міський голова назвав важливими посилення протиповітряної оборони та своєчасну міжнародну допомогу. За його словами, від готовності міст швидко відновлювати критичні системи після російських ударів залежить, чи зможуть люди залишатися у своїх громадах.

Раніше Новини.LIVE писали, що Харків готується до складного опалювального сезону. Ігор Терехов наголошував, що спрогнозувати перебіг зими неможливо, тому місто має бути готовим до різних сценаріїв.

Також Ігор Терехов закликав готуватися до найважчих сценаріїв узимку. Серед головних завдань він назвав збереження генерації, розвиток альтернативних джерел енергії та захист енергетичної інфраструктури.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що Харків розвиває систему енергетичних островів, щоб місто могло працювати автономно після російських ударів. Проєкт уже допоміг пройти попередній опалювальний сезон, а підготовку системи до наступної зими продовжили.