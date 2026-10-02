Терехов рассказал о подготовке Харькова к отопительному сезону

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Харьков готовится к новому отопительному сезону в условиях постоянных российских атак. В городе разрабатывают сценарии на случай повреждения энергосистемы и развивают автономные источники питания. В то же время продолжают создавать безопасные пространства для обучения детей и искать решения для восстановления жилья.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Ночные удары

Вечером в Харькове зафиксировали три попадания. Одно из них пришлось на дорожную инфраструктуру, еще два — на гражданские объекты. По словам мэра, в результате ударов были повреждены окна и двери, однако люди не пострадали.

"Хочу сказать, что ночь прошла более беспокойно. Вечером у нас было три попадания. Первое — это был реактивный снаряд по дорожной инфраструктуре. Было выбито несколько окон в жилом фонде. Второй и третий удар — это были дроны, FPV-дроны. Один удар пришелся рядом с небольшим супермаркетом. В этом супермаркете были выбиты окна и двери. Последнее попадание пришлось на нежилое здание. Там тоже были незначительные повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших", — сказал Игорь Терехов.

Выезд горожан из Харькова

Мэр также рассказал о количестве людей, которые сейчас остаются в Харькове, и о настроениях жителей. По его словам, в городе не наблюдается тенденции к массовому выезду. Наоборот, часть людей возвращается в Харьков, если у них есть такая возможность.

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"Среди харьковчан нет никакой паники. Сегодня в Харькове находятся примерно 1 миллион 400 тысяч человек. Из них 225 тысяч — это вынужденные переселенцы, которые приехали к нам из разных областей. Это Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Днепропетровская области и деоккупированные территории. Мы не наблюдаем сегодня какой-либо тенденции к отъезду людей. Наоборот, мы понимаем, что люди приезжают, возвращаются, если есть возможность, чтобы остаться в Харькове", — отметил Терехов.

Отопительный сезон

Подготовка к холодам зависит не только от работы городских служб. На ход отопительного сезона также будут влиять интенсивность российских обстрелов и работа противовоздушной обороны. В городе готовят несколько вариантов действий на случай повреждения систем.

"Сегодня мы очень осторожно комментируем ход отопительного сезона. Городские власти, наши коммунальные предприятия, занимающиеся теплоснабжением, водоснабжением и энергообеспечением, делают все возможное для того, чтобы подготовить город к отопительному сезону", — рассказал мэр.

Терехов отметил, что Харьков уже имеет опыт переживания сложных зим. В разные периоды городу приходилось несколько раз полностью перезапускать систему отопления и прокладывать временные трубопроводы, чтобы обеспечить теплом отдельные микрорайоны.

"Не всё зависит, конечно, от нашей подготовки. Очень многое зависит от интенсивности обстрелов, точности попаданий россиян. Очень важна система противовоздушной обороны, эшелонированная система противовоздушной обороны. Здесь мы сотрудничаем с нашими военными. Что касается сценариев, они могут быть самыми разными. Есть определенные наработки, и мы будем их воплощать, если это понадобится", — сказал Терехов.

Энергетические острова

Отдельно мэр пояснил, что энергетические острова не могут полностью заменить централизованную систему для всего Харькова. В то же время они позволяют автономно обеспечивать электроэнергией отдельные микрорайоны.

"Энергетический остров — это не панацея от всех проблем. Мы создаем энергетические острова, которые позволяют сегодня автономно существовать определенным микрорайонам города Харькова. Сегодня невозможно создать энергетический остров для всего Харькова. Мы это прекрасно понимаем. Но определенные районы мы обеспечиваем энергией и будем продолжать это делать", — пояснил городской голова.

По его словам, город также устанавливает генерирующее оборудование. Терехов отметил, что энергетические острова помогли Харькову пережить прошлую зиму после значительных ударов по городской генерации.

"Мы очень много делаем, устанавливаем генерирующее оборудование. Вы помните, что было очень много попаданий именно по генерирующим объектам города Харькова. Мы оставались совсем без генерации. И благодаря этим энергетическим островам мы пережили ту зиму, которая была", — добавил Терехов.

Новое жилье для харьковчан

Еще одним вопросом остается восстановление жилья. По словам Терехова, для людей, оставшихся без крова, нужна отдельная государственная программа восстановления и нового строительства.

"Сегодня нужна государственная программа. На государственном уровне необходимо принять программу восстановления и нового строительства. Это очень важно, особенно для вынужденных переселенцев, особенно для тех людей, которые остались без крыши над головой", — подчеркнул мэр.

Он также связывает масштабное строительство с восстановлением экономики и возвращением людей в Харьков. По его мнению, наличие жилья является одним из главных условий для того, чтобы жители могли оставаться в городе или возвращаться после отъезда.

"Новая система строительства — это перезапуск экономики, это заработная плата, это производство. Это очень важно сегодня для всех нас. И, конечно, для того, чтобы люди возвращались, для того, чтобы люди оставались, им нужно жилье. И это главное условие для того, чтобы люди не покидали Украину", — сказал Терехов.

Обучение детей

Из-за ситуации с безопасностью Харьков продолжает развивать защищенные образовательные пространства. Сейчас в городе уже работают 10 подземных школ, семь станций метро переоборудовали для обучения, а всего создано 24 безопасных пространства.

"Я очень хочу, чтобы никто не уходил под землю, прежде всего. Но мы вынуждены сегодня строить эти школы, создавать такое безопасное пространство для того, чтобы наши дети имели возможность учиться", — отметил мэр.

По его словам, имеющихся помещений недостаточно. В городе планируют построить как минимум ещё 10 подземных школ. Также Харьков начал создавать безопасные условия для работы детских садов.

"Сегодня мы действительно уже создали 10 подземных школ, переоборудовали семь станций метрополитена. Всего у нас 24 безопасных помещения, в которых сегодня учатся наши дети. Но этого недостаточно. По нашим расчетам, нам нужно построить как минимум еще 10 подземных школ. Это большие средства, определенные сроки, определенные ресурсы. Но это необходимо делать для того, чтобы наши дети имели возможность учиться", — рассказал Терехов.

Мэр добавил, что город также начал создавать безопасные условия для детских садов, поскольку обычные дошкольные учреждения не могут полноценно работать в условиях угроз.

Как сообщали Новини.LIVE, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов представил предложения АМПГ к государственному бюджету на 2027 год. Речь идет, в частности, о дополнительном финансировании восстановления и поддержки прифронтовых общин, сохранении их финансовой устойчивости, энергетической устойчивости, социальной сфере и реализации ключевых инфраструктурных проектов.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов сообщил о регистрации в Верховной Раде двух законопроектов. Они направлены на борьбу с бедностью и усиление социальной поддержки украинцев.