Терехов розповів про підготовку Харкова до опалювального сезону

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Харків готується до нового опалювального сезону в умовах постійних російських атак. У місті опрацьовують сценарії на випадок пошкодження енергетики та розвивають автономні джерела живлення. Водночас продовжують створювати безпечні простори для навчання дітей і шукати рішення для відновлення житла.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Нічні удари

Ввечері у Харкові зафіксували три влучання. Одне з них припало на дорожню інфраструктуру, ще два — на цивільні об’єкти. За словами мера, унаслідок ударів були пошкоджені вікна та двері, однак люди не постраждали.

"Хочу сказати, що ніч пройшла більш неспокійно. Ввечері ми мали три влучання. Перше було реактивним снарядом по дорожній інфраструктурі. Було вибито декілька вікон у житловому фонді. Друге і третє влучання — це були дрони, FPV-дрони. Одне влучання було поряд із невеличким супермаркетом. Були вибиті вікна і двері в цьому супермаркеті. Останнє влучання було по нежитловій будівлі. Там теж були незначні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих", — сказав Ігор Терехов.

Виїзд містян з Харкова

Мер також розповів про кількість людей, які зараз залишаються у Харкові, та настрої мешканців. За його словами, місто не спостерігає тенденції до масового виїзду. Навпаки, частина людей повертається до Харкова, якщо має таку можливість.

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"Немає жодної паніки у харків’ян. Сьогодні у Харкові приблизно 1 мільйон 400 тисяч людей перебувають. Із них 225 тисяч — це вимушені переселенці, які приїхали до нас із різних областей. Це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська області та деокуповані території. Ми не спостерігаємо сьогодні якоїсь тенденції, щоб люди виїжджали. Навпаки, маємо розуміння, що люди приїжджають, повертаються, якщо є можливість, щоб бути у Харкові", — зазначив Терехов.

Опалювальний сезон

Підготовка до холодів залежить не лише від роботи міських служб. На проходження опалювального сезону також впливатимуть інтенсивність російських обстрілів та робота протиповітряної оборони. У місті готують кілька варіантів дій на випадок пошкодження систем.

"Ми дуже обережно сьогодні коментуємо проходження опалювального сезону. Міська влада, наші комунальні підприємства, які працюють у теплопостачанні, водопостачанні, енергозабезпеченні, роблять усе можливе для того, щоб підготувати місто до опалювального сезону", — розповів міський голова.

Терехов зазначив, що Харків уже має досвід проходження складних зим. У різні періоди місту доводилося кілька разів повністю перезапускати систему опалення та прокладати тимчасові трубопроводи, щоб забезпечити теплом окремі мікрорайони.

"Не все залежить, звісно, від нашої підготовки. Дуже багато залежить від інтенсивності обстрілів, точності влучань росіян. Дуже важлива система протиповітряної оборони, ешелонована система протиповітряної оборони. Тут ми співпрацюємо з нашими військовими. Що стосується сценаріїв, вони можуть бути дуже різними. Є певні напрацювання, і будемо їх втілювати, якщо це буде потрібно", — сказав Терехов.

Енергетичні острови

Окремо мер пояснив, що енергетичні острови не можуть повністю замінити централізовану систему для всього Харкова. Водночас вони дають змогу автономно забезпечувати електроенергією окремі мікрорайони.

"Енергетичний острів — це не панацея від усіх проблем. Ми створюємо енергетичні острови, які дозволяють сьогодні автономно існувати певним мікрорайонам міста Харкова. Неможливо сьогодні зробити енергетичний острів для всього Харкова. Ми це чудово розуміємо. Але певні райони ми заживлюємо і будемо продовжувати це робити", — пояснив міський голова.

За його словами, місто також встановлює генераційне обладнання. Терехов зазначив, що енергетичні острови допомогли Харкову пройти попередню зиму після значних ударів по міській генерації.

"Ми дуже багато робимо, встановлюємо генераційне обладнання. Ви пам’ятаєте, що дуже багато було влучань і по генерації міста Харкова. Ми залишалися зовсім без генерації. І завдяки цим енергетичним островам ми пережили ту зиму, яка була", — додав Терехов.

Нове житло для харків’ян

Ще одним питанням залишається відновлення житла. За словами Терехова, для людей, які залишилися без домівок, потрібна окрема державна програма відбудови та нового будівництва.

"Сьогодні потрібна державна програма. На державному рівні потрібно прийняти програму відбудови і нового будівництва. Це дуже важливо, особливо для вимушених переселенців, особливо для тих людей, які залишилися без даху над головою", — наголосив мер.

Він також пов’язує масштабне будівництво з відновленням економіки та поверненням людей до Харкова. На його думку, наявність житла є однією з головних умов для того, щоб мешканці могли залишатися в місті або повертатися після виїзду.

"Нова система будівництва — це перезапуск економіки, це заробітна плата, це виробництво. Це дуже важливо сьогодні для всіх нас. І, звісно, для того, щоб люди поверталися, для того, щоб люди залишалися, їм потрібне житло. І це головна умова для того, щоб люди не покидали Україну", — сказав Терехов.

Навчання дітей

Через безпекову ситуацію Харків продовжує розвивати захищені освітні простори. Нині в місті вже працюють 10 підземних шкіл, сім станцій метро переобладнали для навчання, а загалом створено 24 безпечні простори.

"Я дуже хочу, щоб ніхто не йшов під землю, перш за все. Але ми вимушені сьогодні будувати ці школи, створювати такий безпечний простір для того, щоб наші діти мали можливість навчатися", — зазначив мер.

За його словами, наявних просторів недостатньо. У місті планують побудувати щонайменше ще 10 підземних шкіл. Також Харків почав створювати безпечні умови для роботи дитячих садків.

"Сьогодні дійсно ми створили вже 10 підземних шкіл, переобладнали сім станцій метрополітену. Взагалі у нас 24 безпечні простори, в яких сьогодні навчаються наші діти. Але цього не вистачає. За нашими розрахунками, нам потрібно побудувати як мінімум ще 10 підземних шкіл. Це великі кошти, певні строки, певні ресурси. Але це необхідно робити для того, щоб наші діти мали можливість вчитися", — розповів Терехов.

Мер додав, що місто також почало створювати безпечні умови для дитячих садків, оскільки звичайні дошкільні заклади не можуть повноцінно працювати в умовах загроз.

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