Погода в Харькове 6 января — прогноз от синоптиков

Женщина с зонтиком идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Харькове и области будет облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой снег и гололедица.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в воскресенье, 5 января.

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В Харькове в понедельник будет морозно. Ночью прогнозируют -6...-8 °C днем -1...-3 °C. В этот день будет облачно с прояснениями.

Осадков ночью не прогнозируют, однако днем может быть небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Прогноз погоды в Харькове и области на 6 января. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 6 января

В области завтра будет облачная погода с прояснениями. Днем прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью -4...-9 °C, днем от -3...+2 °C. Ветер южный, 7-12 м/с.

Напомним, во Львове завтра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными. Кроме того, в регионе могут быть метели

На Крещение погода в Украине будет ветреной и местами влажной. В отдельных регионах на Крещение прогнозируют шквалы.