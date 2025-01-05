Погода в Харкові 6 січня — прогноз від синоптиків

Жінка з парасолькою йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Завтра у Харкові та області буде хмарна погода з проясненнями. Вдень можливий невеликий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у неділю, 5 січня.

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Погода у Харкові 6 січня

У Харкові в понеділок буде морозно. Вночі прогнозують -6..-8 °C вдень -1...-3 °C. В цей день буде хмарно з проясненнями.

Опадів вночі не прогнозують, однак вдень може бути невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз погоди у Харкові та області на 6 січня. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 6 січня

В області завтра буде хмарна погода з проясненнями. Вдень прогнозують невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі -4...-9 °C, вдень від -3...+2 °C. Вітер південний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, у Львові завтра прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На дорогах можлива ожеледиця, тож водіям варто бути обережними. Крім того, в регіоні можуть бути хуртовини.

На Водохреща погода в Україні буде вітряною та подекуди вологою. В окремих регіонах на Водохреща прогнозують шквали.