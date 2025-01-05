Погода в Харкові 6 січня — прогноз від синоптиків

Зима покаже характер — якою буде погода у Харкові завтра
Завтра у Харкові та області буде хмарна погода з проясненнями. Вдень можливий невеликий сніг та ожеледиця.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у неділю, 5 січня.
Погода у Харкові 6 січня
У Харкові в понеділок буде морозно. Вночі прогнозують -6..-8 °C вдень -1...-3 °C. В цей день буде хмарно з проясненнями.
Опадів вночі не прогнозують, однак вдень може бути невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Погода у Харківській області 6 січня
В області завтра буде хмарна погода з проясненнями. Вдень прогнозують невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Температура повітря вночі -4...-9 °C, вдень від -3...+2 °C. Вітер південний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, у Львові завтра прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На дорогах можлива ожеледиця, тож водіям варто бути обережними. Крім того, в регіоні можуть бути хуртовини.
На Водохреща погода в Україні буде вітряною та подекуди вологою. В окремих регіонах на Водохреща прогнозують шквали.
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