Подготовка Харькова к зиме: Игорь Терехов о тарифах и кредитах

Мэр города Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Харьков продолжает подготовку к новому отопительному сезону, однако в городских властях пока осторожно оценивают, какой будет зима. Параллельно город привлекает кредитные средства для медицины и энергетических проектов, а после повышения тарифов на воду и канализацию нового роста коммунальных тарифов пока не планируют.

Об этом во время брифинга рассказал харьковский мэр Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Харьков готовится к зиме

Игорь Терехов говорит, что в городе уже проводят комплекс работ перед осенне-зимним периодом. В то же время, по словам мэра, результат будет зависеть не только от готовности коммунальной системы. В условиях войны одним из главных факторов остается интенсивность российских атак и защита критической инфраструктуры.

"Мы очень много делаем, готовимся, но, к сожалению, не всё зависит от нас, а зависит от того, каким оружием нас будут обстреливать, как будет развертываться система противовоздушной обороны, как будут построены укрытия, за что отвечают не мы, а государственные учреждения", — сказал Игорь Терехов.

Мэр добавил, что со стороны коммунальных служб уже выполнен значительный объем подготовительных работ. Игорь Терехов надеется, что эта зима будет легче, чем предыдущая.

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Кредиты на медицину и энергетику

Подготовка города касается не только ремонта коммунальных сетей. Еще 4 мая Харьковский горсовет одобрил привлечение льготных кредитов для ряда коммунальных предприятий и городских больниц. Речь идет о государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" со специальными условиями для прифронтовых общин: на приобретение оборудования средства можно привлекать под 1% годовых, а на пополнение оборотных средств — под 3%. Часть коммунальных предприятий берет кредиты, в частности, на генераторы и другое оборудование, необходимое для стабильной работы города.

Во время брифинга Игорь Терехов пояснил, что сейчас город использует эту возможность по двум ключевым направлениям. Первое — медицина: больницам необходимо дорогостоящее диагностическое оборудование, которого в городе не хватает.

"Это МРТ и то, чего катастрофически не хватает в наших больницах. И то, что мы сегодня привлекаем эти кредитные ресурсы, у нас есть такая возможность, которая была некоторое время. Сейчас такой возможности, к сожалению, уже нет. 1% годовых, как вы понимаете, практически ничего", — сказал мэр.

Второе направление напрямую связано с энергетической устойчивостью Харькова. Подробностей Игорь Терехов пока не назвал, но анонсировал появление нового объекта.

"Второе направление — исключительно энергетическое. Больше ничего говорить не буду. Вы увидите новый объект в городе", — отметил Игорь Терехов.

В Харькове повысили тарифы на воду

Подготовка коммунальной системы к работе в условиях войны требует все больших затрат. На этом фоне в Харькове уже приняли решение о повышении тарифов на холодную воду и водоотведение. По словам Игоря Терехова, подключение водоканала к тепловым сетям позволило в течение длительного времени сдерживать стоимость услуг. Без этого решения пересмотр тарифов потребовался бы значительно раньше, а рост был бы более значительным

"У нас был самый низкий по Украине тариф. Мы его не повышали. И если бы не было повышения цен на электроэнергию, топливно-смазочные материалы, минимальную заработную плату, мы бы сохраняли его до сих пор", — отметил городской голова.

Среди главных причин подорожания Игорь Терехов назвал стоимость электроэнергии и топлива. Значительные расходы, по его словам, связаны и с транспортировкой воды в Харьков на большое расстояние.

Дальнейшего повышения других тарифов на городском уровне пока не планируется, говорит мэр Харькова. Что касается стоимости отопления, решения будут зависеть от государственного регулирования.

"Мы сдерживались до последнего, но есть определенные требования НКРЭКП относительно повышения. Пока других повышений не планируем", — добавил Игорь Терехов.

Как ранее писали Новини.LIVE, Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку спрогнозировать ее ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является сохранение генерации и защита энергетической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов призвал снизить до 5% наценку на основные продукты питания. Он отметил, что сдерживание цен на основные продукты питания является распространенной европейской практикой, которая поможет защитить наиболее уязвимые слои населения и сохранить покупательную способность украинцев.