Підготовка Харкова до зими: Ігор Терехов про тарифи та кредити

Мер міста Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Харків продовжує підготовку до нового опалювального сезону, однак у міській владі поки обережно оцінюють, якою буде зима. Паралельно місто залучає кредитні кошти для медицини та енергетичних проєктів, а після підвищення тарифів на воду й каналізацію нового зростання комунальних тарифів поки не планують.

Про це під час брифінгу розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Харків готується до зими

Ігор Терехов каже, що у місті вже проводять комплекс робіт перед осінньо-зимовим періодом. Водночас за словами мера, результат залежатиме не лише від готовності комунальної системи. В умовах війни одним із головних факторів залишається інтенсивність російських атак та захист критичної інфраструктури.

"Ми дуже багато робимо, готуємося, але, на жаль, не все залежить від нас, а залежить від того, якою зброєю будуть нас обстрілювати, як буде розгортатися система протиповітряної оборони, як будуть побудовані укриття, за що не ми відповідаємо, а державні установи", — сказав Ігор Терехов.

Міський голова додав, що з боку комунальних служб уже виконано значний обсяг підготовчих робіт. Ігор Терехов сподівається, що ця зима буде легшою, ніж попередня.

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Кредити на медицину й енергетику

Підготовка міста стосується не лише ремонту комунальних мереж. Ще 4 травня Харківська міськрада погодила залучення пільгових кредитів для низки комунальних підприємств та міських лікарень. Йдеться про державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" зі спеціальними умовами для прифронтових громад: на придбання обладнання кошти можна залучати під 1% річних, а на поповнення обігових коштів — під 3%. Частина комунальних підприємств бере кредити, зокрема, на генератори та інше обладнання, необхідне для стабільної роботи міста.

Під час брифінгу Ігор Терехов пояснив, що зараз місто використовує цю можливість за двома ключовими напрямками. Перший — медицина: лікарням необхідне дороге діагностичне обладнання, якого місту бракує.

"Це МРТ та те, чого катастрофічно не вистачає в наших лікарнях. І те, що ми сьогодні залучаємо ці кредитні ресурси, у нас є така можливість, яка була певний час. Зараз вже такої можливості, на жаль, немає. 1% річних, як ви розумієте, практично нічого", — сказав мер.

Другий напрямок безпосередньо пов'язаний з енергетичною стійкістю Харкова. Деталей Ігор Терехов поки не назвав, але анонсував появу нового об'єкта.

"Другий напрямок — виключно енергетичний. Більше нічого казати не буду. Ви побачите новий об'єкт у місті", — зазначив Ігор Терехов.

В Харкові підвищили тарифи на воду

Підготовка комунальної системи до роботи в умовах війни потребує дедалі більших витрат. На цьому тлі у Харкові вже ухвалили рішення про підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення. За словами Ігоря Терехова, приєднання водоканалу до теплових мереж дозволило тривалий час стримувати вартість послуг. Без цього рішення перегляд тарифів знадобився б значно раніше і зростання було б більшим

"Ми мали найнижчий по Україні тариф. Ми його не підвищували. І якби не було підвищення електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, мінімального заробітного окладу, ми б утримували його досі", — зазначив міський голова.

Серед головних причин здорожчання Ігор Терехов назвав вартість електроенергії та пального. Значні витрати, за його словами, пов'язані й із транспортуванням води до Харкова на велику відстань.

Подальшого підвищення інших тарифів на рівні міста наразі не планують, каже мер Харкова. Щодо вартості опалення, рішення залежатимуть від державного регулювання.

"Ми утримували до останнього, але є певні вимоги НКРЕКП щодо підвищення. Поки інші не плануємо", — додав Ігор Терехов.

Як писали раніше Новини.LIVE, Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов закликав знизити до 5% націнку на базові продукти харчування. Він зазначив, що стримування цін на базові харчові продукти є поширеною європейською практикою, яка допоможе захистити найбільш вразливі верстви населення та зберегти купівельну спроможність українців.