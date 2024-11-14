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Зимняя опасность — какой будет погода в Харькове завтра

14 ноября 2024 18:48
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 15 ноября
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 15 ноября, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и гололеде.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Харьковской области ночью и днем будут небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Синоптики отмечают, что ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 15 ноября
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днем 0...+5 °C.

В Харькове также будет мокрый снег, а также дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. 

Температура воздуха ночью 0...-2 °C, днем +1...+3 °C.

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Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что завтра в Украине ожидается облачная погода на всей территории. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях и снеге.

Также в Киеве завтра возможен мокрый снег и дождь. Вследствие этого на дорогах образуется гололедица.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды осадки температура воздуха

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