Прогноз погоди в Харкові на завтра 15 листопада

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 15 листопада, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та ожеледицю.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові 15 листопада

У Харківській області вночі та вдень будуть невеликі опади — мокрий сніг та дощ. Синоптики зазначають, що вночі та зранку на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень 0...+5 °C.

У Харкові також буде мокрий сніг, а також дощ. Вночі та зранку на дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.

Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в Україні очікується хмарна погода по всій території. Синоптики попередили про небезпечні погодні явища та сніг.

Також у Києві завтра можливий мокрий сніг та дощ. Внаслідок цього на дорогах утвориться ожеледиця.