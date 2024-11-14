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Зимова небезпека — якою буде погода в Харкові завтра

14 листопада 2024 18:48
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра 15 листопада
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Харкові та області завтра, 15 листопада, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та ожеледицю.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Харківській області вночі та вдень будуть невеликі опади — мокрий сніг та дощ. Синоптики зазначають, що вночі та зранку на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода в Україні 15 листопада
Прогноз погоди в Україні на 15 листопада. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень 0...+5 °C.

У Харкові також буде мокрий сніг, а також дощ. Вночі та зранку на дорогах ожеледиця. 

Температура повітря вночі 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.

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Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в Україні очікується хмарна погода по всій території. Синоптики попередили про небезпечні погодні явища та сніг.

Також у Києві завтра можливий мокрий сніг та дощ. Внаслідок цього на дорогах утвориться ожеледиця.

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