Прогноз погоди в Харкові на завтра 15 листопада

Зимова небезпека — якою буде погода в Харкові завтра
Погода в Харкові та області завтра, 15 листопада, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та ожеледицю.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові 15 листопада
У Харківській області вночі та вдень будуть невеликі опади — мокрий сніг та дощ. Синоптики зазначають, що вночі та зранку на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень 0...+5 °C.
У Харкові також буде мокрий сніг, а також дощ. Вночі та зранку на дорогах ожеледиця.
Температура повітря вночі 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в Україні очікується хмарна погода по всій території. Синоптики попередили про небезпечні погодні явища та сніг.
Також у Києві завтра можливий мокрий сніг та дощ. Внаслідок цього на дорогах утвориться ожеледиця.
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