Прогноз погоды в Харькове на завтра 13 января

Коммунальщики очищают дорогу от гололеда. Фото: УНИАН

Погода в Харькове и области завтра, 13 января, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о гололедице.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове и области на 13 января

Ночью существенных осадков не предвидится, днем также будет сухо. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Украине на 13 января. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области -1...-6 °С, днем -1...+4 °С;

в Харькове ночью -2...-4 °С, днем 0...+2 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра ожидается прохладная и сухая погода. Однако местами будет гололед.

Также 2024 год станет самым горячим в истории наблюдений. Температура воздуха превышала среднюю глобальную на 1,5 °C.