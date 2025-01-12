Прогноз погоды в Харькове на завтра 13 января

Зимняя опасность — прогноз погоды в Харькове на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 13 января, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о гололедице.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Ночью существенных осадков не предвидится, днем также будет сухо. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- по области -1...-6 °С, днем -1...+4 °С;
- в Харькове ночью -2...-4 °С, днем 0...+2 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра ожидается прохладная и сухая погода. Однако местами будет гололед.
Также 2024 год станет самым горячим в истории наблюдений. Температура воздуха превышала среднюю глобальную на 1,5 °C.
Читайте Новини.LIVE!