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Зимова небезпека — прогноз погоди в Харкові на завтра

12 січня 2025 13:31
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра 13 січня
Комунальники очищають дорогу від ожеледиці. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Харкові та області завтра, 13 січня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram. 

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Вночі істотних опадів не передбачається, вдень також буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 13 січня
Погода в Україні на 13 січня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по області -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С;
  • у Харкові вночі -2...-4 °С, вдень 0...+2 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра очікується прохолодна та суха погода. Однак місцями буде ожеледиця.

Також 2024 рік стане найгарячішим у історії спостережень. Температура повітря перевищувала середню глобальну на 1,5 °C.

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