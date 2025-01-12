Прогноз погоди в Харкові на завтра 13 січня

Зимова небезпека — прогноз погоди в Харкові на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 13 січня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про ожеледицю.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди в Харкові та області на 13 січня
Вночі істотних опадів не передбачається, вдень також буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- по області -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С;
- у Харкові вночі -2...-4 °С, вдень 0...+2 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра очікується прохолодна та суха погода. Однак місцями буде ожеледиця.
Також 2024 рік стане найгарячішим у історії спостережень. Температура повітря перевищувала середню глобальну на 1,5 °C.
Читайте Новини.LIVE!