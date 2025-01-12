Прогноз погоди в Харкові на завтра 13 січня

Комунальники очищають дорогу від ожеледиці. Фото: УНІАН

Погода в Харкові та області завтра, 13 січня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Вночі істотних опадів не передбачається, вдень також буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні на 13 січня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по області -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С;

у Харкові вночі -2...-4 °С, вдень 0...+2 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра очікується прохолодна та суха погода. Однак місцями буде ожеледиця.

Також 2024 рік стане найгарячішим у історії спостережень. Температура повітря перевищувала середню глобальну на 1,5 °C.