Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 декабря

Зимний сюрприз — чего ожидать от погоды в Харькове завтра
Погода в Харькове и области завтра, 14 декабря, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о гололедице и порывах ветра.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 14 декабря
Синоптики прогнозируют, что в течение суток существенных осадков не будет. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер ночью будет северо-западный, 7-12 м/с, а местами порывы до 20 м/с. Днем юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -8...-13 °С, днем -2...-7 °С;
- в Харькове ночью -9...-11 °С, днем -3...-5 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в некоторых областях температура воздуха снизится до -14 °C.
Также 13 декабря на Земле не ожидается магнитных бурь. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным.
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