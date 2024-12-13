Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Зимний сюрприз — чего ожидать от погоды в Харькове завтра arrow

Зимний сюрприз — чего ожидать от погоды в Харькове завтра

13 декабря 2024 14:55
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 декабря
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 14 декабря, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о гололедице и порывах ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 14 декабря

Синоптики прогнозируют, что в течение суток существенных осадков не будет. На дорогах ожидается гололедица. 

Ветер ночью будет северо-западный, 7-12 м/с, а местами порывы до 20 м/с. Днем юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Харькове на 14 декабря.
Погода в Харькове 14 декабря. Фото: Ventusky

Температура воздуха:

  • по области ночью -8...-13 °С, днем -2...-7 °С;
  • в Харькове ночью -9...-11 °С, днем -3...-5 °С.
null
Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в некоторых областях температура воздуха снизится до -14 °C.

Также 13 декабря на Земле не ожидается магнитных бурь. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным.

погода Харьков похолодание Харьковская область синоптик прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:59 В ВСУ показали разгром позиций оккупантов — видео

15:44 Макрон представил нового премьера Франции — кто он такой

15:34 Поддержка для многодетных семей — что изменится в 2025 году

15:29 Игры закончились — в Одессе закрыли сеть подпольных казино

15:25 Исключены из воинского учета — могут ли таких восстановить

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

15:16 В МАГАТЭ заявили о влиянии обстрела на работу украинских АЭС

15:12 На Харьковщине ФСБ завербовала подростков через игру в Telegram

14:59 За парковку в Одессе придется платить больше — новая цена

14:57 В Крыму представители ФСБ жестоко избили железнодорожников

14:55 Зимний сюрприз — чего ожидать от погоды в Харькове завтра

15:59 В ВСУ показали разгром позиций оккупантов — видео

15:44 Макрон представил нового премьера Франции — кто он такой

15:34 Поддержка для многодетных семей — что изменится в 2025 году

15:29 Игры закончились — в Одессе закрыли сеть подпольных казино

15:25 Исключены из воинского учета — могут ли таких восстановить

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

15:16 В МАГАТЭ заявили о влиянии обстрела на работу украинских АЭС

15:12 На Харьковщине ФСБ завербовала подростков через игру в Telegram

14:59 За парковку в Одессе придется платить больше — новая цена

14:57 В Крыму представители ФСБ жестоко избили железнодорожников

14:55 Зимний сюрприз — чего ожидать от погоды в Харькове завтра

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам