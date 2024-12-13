Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 декабря

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 14 декабря, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о гололедице и порывах ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 14 декабря

Синоптики прогнозируют, что в течение суток существенных осадков не будет. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер ночью будет северо-западный, 7-12 м/с, а местами порывы до 20 м/с. Днем юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Харькове 14 декабря. Фото: Ventusky

Температура воздуха:

по области ночью -8...-13 °С, днем -2...-7 °С;

в Харькове ночью -9...-11 °С, днем -3...-5 °С.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в некоторых областях температура воздуха снизится до -14 °C.

Также 13 декабря на Земле не ожидается магнитных бурь. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным.