Прогноз погоди в Харкові на завтра 14 грудня

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 14 грудня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про ожеледицю та пориви вітру.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 14 грудня

Синоптики прогнозують, що протягом доби істотних опадів не буде. На дорогах очікується ожеледиця.

Вітер вночі буде північно-західний, 7-12 м/с, а місцями пориви до 20 м/с. Вдень південно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Харкові 14 грудня. Фото: Ventusky

Температура повітря:

по області вночі -8...-13 °С, вдень -2...-7 °С;

у Харкові вночі -9...-11 °С, вдень -3...-5 °С.

Допис Харківського регіонального центру із гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра в деяких областях температура повітря знизиться до -14 °C.

Також 13 грудня на Землі не очікується магнітних бур. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним.