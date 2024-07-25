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"Сливал" данные о тренировочном центре ВСУ — предатель на Харьковщине получил 15 лет тюрьмы

25 июля 2024 18:12
Катерина Османская - Редактор
В Харьковской области мужчина, который наводил российские ракеты на область, получил 15 лет тюрьмы
Задержанный предатель. Фото: СБУ
Катерина Османская - Редактор

Суд отправил за решетку 64-летнего жителя Харьковской области, который приводил вражеские ракеты на регион и "сливал" данные о тренировочном центре ВСУ. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 25 июля.

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Что известно о предателе

Правоохранители рассказали, что злоумышленник входил в агентурную сеть ФСБ, которая была нейтрализована в Харьковской области в июне 2023 года. Тогда СБУ задержала всех троих участников преступной группы, занимавшихся корректировкой огня по территории Харькова и области. По материалам Службы безопасности, суд назначил одному из фигурантов 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, осужден 64-летний житель одного из поселков Харьковского района, которого дистанционно завербовала российская спецслужба.

По ее заданию агент разведывал информацию о месте временной дислокации тренировочного центра Вооруженных Сил Украины на территории Харьковской области, геолокации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск, обороняющих областной центр.

Для того чтобы собирать данные, он перемещался по городу и области под видом водителя такси и выспрашивал информацию у пассажиров.

"Коммуникация с вражеской спецслужбой проходила из-за ее "связного". Им оказался еще один предатель — Александр Слисаренко, который после захвата Купянска был одним из руководителей местной оккупационной администрации РФ. Для общения с ним агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере", – говорится в сообщении.

Обыски у задержанного

Во время обыска у задержанного изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его сотрудничества с оккупантами.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Напомним, недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ Харьков Коллаборант война в Украине

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