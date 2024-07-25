На Харківщині чоловік, який наводив російські ракети на область, отримав 15 років тюрми

Затриманий зрадник. Фото: СБУ

Суд відправив за ґрати 64-річного мешканця Харківської області, який наводив ворожі ракети на регіон та "зливав" дані про тренувальний центр ЗСУ. Йому загрожує 15 років тюрми.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України у четвер, 25 липня.

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Що відомо про зрадника

Правоохоронці розповіли, що зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано в Харківській області у червні 2023 року. Тоді СБУ затримала всіх трьох учасників злочинної групи, які займалися коригуванням вогню по території Харкова і області. Наразі за матеріалами Служби безпеки, суд призначив одному із фігурантів 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є 64-річний мешканець одного із селищ Харківського району, якого дистанційно завербувала російська спецслужба.

За її завданням агент розвідував інформацію про місце тимчасової дислокації тренувального центру Збройних сил України на території Харківської області, геолокації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, які обороняють обласний центр.

Для того, аби збирати дані, він переміщувався по місту і області під виглядом водія таксі і випитував інформацію у пасажирів.

"Комунікація з ворожою спецслужбою відбувалась через її "зв’язкового". Ним виявився ще один зрадник — Олександр Слісаренко, який після захоплення Куп’янська був одним з керівників місцевої окупаційної адміністрації РФ. Для спілкування з ним агент використовував анонімний чат у популярному месенджері", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у затриманого

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його співпраці з окупантами.

Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.