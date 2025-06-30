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Главная Харьков Изменение тарифов коммунальных услуг — что ждет харьковчан в июле

Изменение тарифов коммунальных услуг — что ждет харьковчан в июле

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Дата публикации 30 июня 2025 10:12
Цены на коммунальные услуги в Харькове с 1 июля — что изменится
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Тарифы на коммунальные услуги в Харькове не изменятся с 1 июля 2025 года. Они сохраняются на уровне, определенном ранее решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на коммунальные услуги в Харькове с 1 июля 2025 года.

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Вода и водоотведение

Жители города, как и раньше, будут платить 16,032 грн за кубометр водоснабжения и 8,484 грн за кубометр водоотведения. Общая сумма составляет 24,516 грн/м³.

Для других потребителей действуют более высокие тарифы — 39 грн/м³ за воду и 18,792 грн/м³ за водоотвод.

Высочанская громада

В Высочанской громаде с апреля начали действовать повышенные тарифы:

  • 52,0 грн/м³ за водоснабжение;
  • 38,56 грн/м³ за водоотведение.

Решение является следствием роста затрат на электроэнергию, оплату труда и изношенности сетей.

В то же время люди, которые не в состоянии платить по такой цене, могут обратиться за субсидией.

Горячая вода

Тариф на горячую воду для харьковчан останется без изменений. Размер варьируется от 80,62 до 93,22 грн/м³, в зависимости от поставщика услуг и наличия сушилок в доме.

Цены на газ

В июле для жителей Харькова стоимость газа будет оставаться в пределах от 7,96 до 7,99 грн за кубометр.

Потребителям без счетчиков придется платить такие тарифы:

  • 26,11-26,21 грн/чел — с централизованным горячим водоснабжением;
  • 42,90-43,07 грн/чел — без горячей воды;
  • 83,50-83,82 грн — для квартир с газовой плитой и водонагревателем.

Электроэнергия

С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными.

Согласно постановлению Кабмина №632, стоимость одного киловатт-часа составит 4,32 гривны.

Проезд в Харькове

В городе продолжает действовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Речь идет о метро, трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах.

Напомним, Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний. Речь идет о "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

Ранее в Пенсионном фонде Украины объяснили, кто будет иметь право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг по новым правилам.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Харьков вода электроснабжение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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