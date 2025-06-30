Ціни на комунальні послуги в Харкові з 1 липня — що зміниться

Зміна тарифів комунальних послуг — що чекає харківʼян у липні
Тарифи на комунальні послуги у Харкові не зміняться з 1 липня 2025 року. Вони зберігаються на рівні, визначеному раніше рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Новини.LIVE розповідають про тарифи на комунальні послуги в Харкові з 1 липня 2025 року.
Вода та водовідведення
Мешканці міста, як і раніше, платитимуть 16,032 грн за кубометр водопостачання та 8,484 грн за кубометр водовідведення. Загальна сума становить 24,516 грн/м³.
Для інших споживачів діють вищі тарифи — 39 грн/м³ за воду та 18,792 грн/м³ за водовідведення.
Височанська громада
У Височанській громаді з квітня почали діяти підвищені тарифи:
- 52,0 грн/м³ за водопостачання;
- 38,56 грн/м³ за водовідведення.
Рішення є наслідком зростання витрат на електроенергію, оплату праці та зношеності мереж.
Водночас люди, які не в змозі платити за такою ціною, можуть звернутися по субсидію.
Гаряча вода
Тариф на гарячу воду для харківʼян залишиться без змін. Розмір варіюється від 80,62 до 93,22 грн/м³, залежно від надавача послуг та наявності сушарок у будинку.
Ціни на газ
У липні для мешканців Харкова вартість газу залишатиметься у межах від 7,96 до 7,99 грн за кубометр.
Споживачам без лічильників доведеться платити такі тарифи:
- 26,11–26,21 грн/особу — з централізованим гарячим водопостачанням;
- 42,90–43,07 грн/особу — без гарячої води;
- 83,50–83,82 грн — для квартир із газовою плитою і водонагрівачем.
Електроенергія
З 1 липня 2025 року тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними.
Відповідно до постанови Кабміну №632, вартість одного кіловат-години становитиме 4,32 гривні.
Проїзд у Харкові
У місті продовжує діяти безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Йдеться про метро, трамваї, тролейбуси та комунальні автобуси.
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