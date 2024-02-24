Изменения жизни харьковчан и Харькова за два года войны - опрос горожан.

Муж возле разрушенного дома в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

День, когда Россия напала на Украину, 24 февраля стал рубежом, который оставил свои отпечатки в памяти каждого украинца. Новини.LIVE решили опросить жителей Харькова и узнать, как изменилась их жизнь за этот период.

За два года войны изменение в повседневной жизни стало ярко выраженным для многочисленных харьковчан. Одни считают, что ничего не изменилось, а другие испытывают огромные изменения, которые разделяют жизнь на до и после 24 февраля.

Одним из основных аспектов, отмечаемых опрошенными, является потеря безопасности и стабильности. Одна из жительниц рассказала:

"Жизнь полностью изменилась, я не могу быть рядом с родными. Достаточно тяжело и страшно. Я уже все оборудовала себе в ванной, чтобы можно было прятаться, раньше такой даже не могла себе представить".

Многие харьковчане выражают свою обеспокоенность и тревогу за будущее, ведь военные действия оставляют свой след на психике каждого. Страх перед взрывами и отсутствие гарантированной безопасности стали частями их повседневной жизни.

"Я уже оборудовала для себя в ванной место, чтобы там можно было прятаться. Раньше я о таком даже не задумывалась" , - рассказывает харьковчанка Анастасия.

С другой стороны, некоторые опрошенные указывают на то, что они пытаются жить максимально нормальной жизнью в условиях войны. Они развивают новые привычки, стараются не думать о тяжелых обстоятельствах и ищут позитив в мелочах.

"Начала говорить по-украински, пытаюсь ею писать сообщения и вообще только ею общаться", — говорит студентка Анна.

И хотя война оставляет свои важные отпечатки в истории Харькова и его жителей, они продолжают бороться и надеяться на лучшее будущее. Вопрос "Изменилась ли жизнь харьковчан после 24 февраля?" остается актуальным, и ответы жителей свидетельствуют о большом разнообразии в переживаниях и действиях каждого из них.

До этого мы спрашивали львовян о том, изменилась ли жизнь украинцев за два года полномасштабной войны.

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