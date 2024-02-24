Зміни життя харків'ян та Харкова за два роки війни — опитування містян

Чоловік біля зруйнованого будинку у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

День, коли Росія напала на Україну, 24 лютого, став рубежем, який залишив свої відбитки в пам'яті кожного українця. Новини.LIVE вирішили опитати мешканців Харкова та дізнатися, як змінилося їхнє життя за цей період.

За два роки війни зміна у повсякденному житті стала яскраво вираженою для численних харків'ян. Одні вважають, що нічого не змінилося, інші ж відчувають величезні зміни, які поділяють життя на до та після 24 лютого.

Одним із основних аспектів, що зазначають опитані, є втрата безпеки і стабільності. Одна з мешканок розповіла:

"Життя повністю змінилося, я не можу бути поряд з рідними. Досить важко та страшно. Я вже все обладнала собі у ванній, щоб можна було ховатися, раніше такого навіть не могла собі уявити".

Багато харків'ян висловлюють своє занепокоєння та тривогу за майбутнє, адже військові дії залишають свій слід на психіці кожного. Страх перед вибухами та відсутність гарантованої безпеки стали частинами їхнього щоденного життя.

"Я вже обладнала для себе в ванній місце, щоб там можно було ховатися. Раніше я про таке навіть не замислювалась", — розповідає харків'янка Анастасія.

З іншого боку, деякі опитані вказують на те, що вони намагаються жити якнайбільше нормальним життям в умовах війни. Вони розвивають нові звички, намагаються не думати про тяжкі обставини і шукають позитив в дрібницях.

"Почала говорити українською, намагаюсь нею писати повідомлення і взагалі тільки нею спілкуватися", — каже студентка Анна.

І хоча війна залишає свої важливі відбитки в історії Харкова та його мешканців, вони продовжують боротися і сподіватися на краще майбутнє. Питання "Чи змінилось життя харків'ян після 24 лютого?" залишається актуальним, і відповіді мешканців свідчать про великий різноманіття в переживаннях та діях кожного із них.

До цього ми питали у львів'ян про те, чи змінилось життя українців за два роки повномасштабної війни.

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