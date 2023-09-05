Снимала стратегические объекты под видом "селфи": в Харькове задержали агента РФ

Задержание коллаборантки. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове Служба безопасности Украины задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи" и сообщала о местонахождении Сил обороны. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в СБУ и Харьковской областной прокуратуре.

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Под видом "селфи" снимала место нахождения Сил обороны

Как известно, именно по ее координатам летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины в Харькове.

Чтобы скорректировать вражескую атаку РФ, изменница сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору.

Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения России. После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критическую инфраструктуру в городе.

Корректировщица огня. Фото: Харьковская областная прокуратура

Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны. Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них селфи, затем отправляла фото в ФСБ и после этого сразу удаляла снимки с телефона.

Какое наказание грозит предательнице

Правоохранители сообщили задержанной о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Сумской области задержали агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны.