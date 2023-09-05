Снимала стратегические объекты под видом "селфи": в Харькове задержали агента РФ
В Харькове Служба безопасности Украины задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи" и сообщала о местонахождении Сил обороны. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщили в СБУ и Харьковской областной прокуратуре.
Под видом "селфи" снимала место нахождения Сил обороны
Как известно, именно по ее координатам летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины в Харькове.
Чтобы скорректировать вражескую атаку РФ, изменница сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору.
Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения России. После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критическую инфраструктуру в городе.
Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны. Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них селфи, затем отправляла фото в ФСБ и после этого сразу удаляла снимки с телефона.
Какое наказание грозит предательнице
Правоохранители сообщили задержанной о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, недавно в Сумской области задержали агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны.