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Знімала стратегічні об'єкти під виглядом "селфі": у Харкові затримали агентку РФ

5 вересня 2023 11:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Знімала стратегічні об'єкти під виглядом "селфі": у Харкові затримали агентку РФ
Затримання колаборантки. Фото: Харківська обласна прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харкові Служба безпеки України затримала коригувальницю, яка знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом "селфі" та повідомляла про місце перебування Сил оборони.  Їй загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомили в СБУ та Харківській обласній прокуратурі

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Під виглядом "селфі" знімала місце перебування Сил оборони

Як відомо, саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України у Харкові.

Щоб скоригувати ворожу атаку РФ, зрадниця сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору.

Зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті.

коригувальниця вогню у Харкові
Коригувальниця вогню. Фото: Харківська обласна прокуратура

Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони. Для передачі координат українських об’єктів фігурантка робила навпроти них "селфі", потім відправляла фото до ФСБ і після цього одразу видаляла знімки з телефону.

Яке покарання загрожує зрадниці

Наразі правоохоронці повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно у Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони. 

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